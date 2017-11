“Me intentaron meter un gol en la JEP”: Rodrigo Lara

Desde que llegó la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz a la Cámara de Representantes, las sesiones –contrario a lo que ocurrió en el Senado- han avanzado a un paso menos parsimonioso. En los tres debates que ha tenido la que ha sido denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz, se han votado 65 de los 167 artículos de la iniciativa que, en todo caso, no ha estado exenta de todo tipo de polémicas.

La fórmula en la votación del articulado ha operado igual que ocurrió en la Cámara alta: los puntos sin proposiciones se aprobaron en bloque, al igual que las modificaciones propuestas que fueron negadas, y las sustitutivas con el aval del Gobierno. Pero se deja abierto el espacio para discutir aquellas sobre las cuales no hay consenso. Y también como ocurrió en el Senado, en la Cámara de Representantes despertó discusión el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados que harán parte del nuevo sistema de justicia transicional.

Para este jueves, como lo había prometido el presidente de la corporación, el representante Rodrigo Lara (Cambio Radical), estaba citada una nueva sesión de la plenaria en la que se preveía que iba a salir adelante la mayoría de los artículos puestos a consideración de los congresistas. Pero, por lo que consideró “un gol”, Lara decidió levantar la sesión justo cuando se entró a estudiar un bloque de artículos en donde se habría incluido el asunto relacionado con las inhabilidades de esos magistrados. ¿La razón?

“Fue necesario suspender y aplazar porque se había establecido en la subcomisión que un grupo de 9 artículos sensibles necesitaban una discusión individual. Uno de esos artículos resultó en el bloque de las proposiciones no avaladas, que es el tema de las inhabilidades. Eso es un gol, sentí que me iban a meter un gol y yo no podía permitirlo. Por eso se levantó la sesión”, explicó Lara. El artículo al que hace referencia es el 101 de la ley estatutaria de la JEP en el que se establecen los requisitos para ser elegidos magistrados del tribunal de paz.

Un asunto no menor si se tiene en cuenta que en el tercero y penúltimo debate que el Congreso dio a la JEP quedó aprobado un artículo que establece inhabilidades nuevas a dichos funcionarios que evitarían, indudablemente, su posesión. Por ejemplo, aquellos quienes hayan ejercido la representación judicial o administrativa de actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o a entidades que hayan ejercido dicha representación no podrán tomar posesión de su cargo teniendo en cuenta los términos en los que habría ejercido ese rol.

Y aunque ese artículo fue excluido de la ponencia que fue radicada en la Cámara de Representantes, no son pocos los que quieren reabrir el debate para lograr incluir un nuevo artículo en ese sentido. “Pero puede ser inconstitucional porque la Corte señaló que el régimen aplicable a los magistrados de la JEP es el mismo de los magistrados de las altas cortes”, explicó el representante de la U, Hernán Penagos, ponente en la Cámara de la ley estatutaria de la JEP.

En ese sentido, lo que se pondrá en un principio a discusión de los legisladores será un régimen de impedimentos y recusaciones para los magistrados, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de emitir decisiones sobre los actores involucrados en el conflicto armado. Para la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo, la decisión de Lara de levantar la sesión no fue otra cosa más que una estrategia dilatoria “con apariencia de democracia para afectar la JEP”, señaló.

“Fue un error de digitación”

Al ser indagado por la denuncia de Lara, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que lo ocurrido a la hora de aprobar un bloque de artículos relacionados con las proposiciones negadas por la subcomisión de la Cámara “fue un error de digitación”. Según explicó el jefe de la cartera política, no había necesidad de levantar la sesión, sino que, sencillamente, se pudo haber reabierto la votación luego de haberse para “subsanar el error”, añadió.

Además, en palabras del ministro, los reclamos de Lara versan sobre un artículo que no se relacionaba con las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados de la JEP. “Las mismas tendrían que ser discutidas como un artículo nuevo y los artículos nuevos siempre se discuten al final de la votación de todo el articulado. Por eso, no hay motivo para hablar de un supuesto mico”, argumentó Rivera.

En todo caso, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, citó nuevamente la sesión plenaria para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana. A más tardar el martes tendrá que ser aprobada la ley estatutaria de la JEP pues el texto que salga de allí tendrá que pasar por la etapa de conciliación y, luego, someterse una vez más a votación en ambas cámaras. “Los tiempos están muy ajustados”, concluye Penagos.