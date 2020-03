Sobre investigación a Duque por declaraciones de Aida Merlano

"Me preocupa que se enfríe el ambiente político": David Racero

Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina

Mientras el país concentra su atención en contener la propagación del nuevo coronavirus, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes da inicio a un proceso importante: la demanda que interpuso el legislador David Racero, de la lista de los Decentes, contra el presidente Iván Duque por las polémicas declaraciones que rindió Aida Merlano en Venezuela el pasado 6 de febrero.

En concreto, Merlano hizo fuertes acusaciones en contra del jefe de Estado, como que él quería asesinarla y que se había dado compra de votos en la campaña presidencial de Duque. Por ese último punto fue que Racero interpuso la demanda en esa comisión del Congreso.

Esta semana inició la investigación preliminar. Los tres representantes que fugen como investigadores en el caso (Edward Rodríguez, del Centro Democrático; Andrés Calle, del Partido Liberal; y Wilmer Leal, de la Alianza Verde), radicaron el primer documento para avanzar la indagación sobre la supuesta compra de votos. Sin embargo, todavía no hay definida una fecha de citación para escuchar la declaración de David Racero. El demandante hablo con este diario sobre cómo va el proceso y cuáles han sido las piedras en el camino para iniciar la investigación. Racero, además, expresa que su preocupación es que la indagación no tenga éxito, es decir, que no avance, porque en medio de esta coyuntura del COVID-19, los ojos de la opinión pública no le hagan veeduría a la demanda.

¿En qué va el proceso?

Ayer salió el auto firmado por los investigadores para el inicio oficial de la etapa investigativa, de indagación del caso. Eso es importante porque lograron reunirse los tres congresistas que están encargados, que son Wilmer Leal, de la Alianza Verde, Andrés Calle, del Partido Liberal, y Edward Rodríguez, del Centro Democrático. Es importante porque no habían podido coordinar, pero lo lograron con el aval de John Jairo Cárdenas -del Partido de la U-, presidente de la Comisión de Acusación.

Desde mi punto de vista, el representante Rodríguez ha estado un poco esquivo al tema y según tengo entendido él no se estaba comunicando con los otros dos investigadores. Pero ya empieza oficialmente la investigación.

Usted es demandante en el caso, ¿lo han notificado para declarar?

A mí no me ha llegado ningún oficio formal para declarar. Eso obedece a la recusación que presenté hace dos semanas contra el representante Rodríguez.

¿Por qué lo recusó?

Porque considero que, más allá de que sea del Centro Democrático, él vició el proceso porque emitió opiniones sobre las declaraciones de Merlano antes de ser nombrado investigador. Con eso se sabe que su visión del asunto es completamente sesgada. Él prejuició la investigación al decir que ella estaba siendo presionada por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Hace dos días hice otra solicitud de recusación contra Rodríguez, pero ante la Procuraduría, pidiéndole a esa entidad que lo recuse. Lo hice por los audios del "Ñeñe" Hernández hablando con María Claudia "Caya" Daza, diciendo que tenía una cita con Edward Rodríguez y 15 alcaldes para, aparentemente, cuadrar una cita con el entonces candidato Iván Duque. Esa es otra prueba adicional que demuestra que él participó de la campaña presidencial de Duque, que participó en la costa Caribe, es decir, en el lugar donde posiblemente acontecieron los hechos [de compra de votos] de las denuncias en torno a lo dicho por el "Ñeñe" y Merlano.

Pero él no es congresista de la costa Caribe...

No. Pero, según los audios, participó y tuvo relaciones directas, contacto directo, con el "Ñeñe" Hernández. A todas luces él está recusado y no puede participar de la investigación sobre las declaraciones de Aida Merlano en contra del presidente Iván Duque. El Centro Democrático tendría que escoger a otra persona que diera más o menos garantías, pero indiscutiblemente para nosotros esa participación no las da.

En una recusación solo pueden recusar el Ministerio Público o las partes que hacen parte del proceso. Usted es demandante, pero no hace parte de él. ¿Por qué recusó?

Soy un demandante y técnicamente no hago parte del proceso, pero solicité que me vincularan al proceso como víctima porque pertenezco a la Colombia Humana. Es decir, estamos hablando de las elecciones presidenciales de 2018, comicios en los que en segunda vuelta competía Gustavo Petro, el candidato que yo apoyé, entonces hago parte del movimiento político del cual sufrimos, posiblemente, la afectación que pudo dejarnos la compra de votos en el resultado electoral.

¿Pero ya lo incluyeron en el proceso?

No. Todavía no tengo una resolución expresa que me vincule directamente. Por el tema del nuevo coronavirus no sé qué tanto estén saliendo oficios sobre ello. Pero tengo entendido que el investigador Wilmer Leal había solicitado que se me llamara por vía electrónica para cumplir con mi declaratoria. Sin embargo, no sé si eso esté avalado en lo procedimental, creo que debe hacerse presencialmente. No obstante eso, la recusación de Edward Rodríguez está pendiente. Primero debe resolverse eso antes de continuar con el resto del proceso.

Por ahora, el representante Rodríguez manifestó que, por cuestiones de ética, se alejaba de la investigación contra el presidente por los audios del "Ñeñe" Hernández...

Exacto. Son dos procesos distintos y aún no es claro si se aparta de este caso en concreto, es decir, de las declaraciones de Aida Merlano en Venezuela en las que nombra al presidente Iván Duque. Ahora, lo que hice fue denunciar el caso de Aida Merlano ante la Comisión. Luego, sobre la "ñeñepolítica", hice un alcance para que en en esta investigación se vincularan los audios del fallecido.

¿Por qué?

Aunque una cosa es Merlano y otra los audios del "Ñeñe", al final los investigadores están indagado, posiblemente, el mismo delito electoral. El código electoral tipifica alrededor de 16 delitos electorales, como compra de votos o constreñimiento al sufragante. Es una violación a la ley y procedimientos electorales. Eso es lo que ellos deben investigar. Las razones por las que yo demando al presidente Iván Duque están sujetas, en su mayoría, a delitos electorales. Entonces es algo que aplica en ambos casos.

La contención del coronavirus es el tema principal a nivel nacional y aún no hay fecha de citación para continuar el proceso. ¿Le preocupa el proceso de la investigación?

Hay unos tiempos establecidos. Los investigadores tienen 90 días para dar mérito o no a la demanda. En cualquier momento pueden decir que no da méritos la denuncia y cerrar el caso. Pero me preocupa que se enfríe políticamente la discusión. Porque es un caso muy delicado y su trámite, ya sea que se determine la verdad o se encuentren culpables, solamente podrá hacerse y tener éxito si cuenta con los ojos ciudadanos y la mirada de la opinión pública. Es indudable que no hay interés de algunos sectores de que esto se investigue. Me preocupa el ambiente político para que se desarrolle la investigación.