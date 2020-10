El senador amplió una denuncia formulada el pasado miércoles durante un debate de control político contra el ministro de Defensa. Se trata de una menor que habría sobrevivido a un bombardeo y que ahora está desaparecida.

Pasados tres días desde el debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, este sábado el senador Roy Barreras insistió en sus denuncias y dio más detalles sobre el caso de una menor que, alertó, sobrevivió a un bombardeo en San Vicente del Caguán (Caquetá), fue rescatada por el Ejército y luego habría desaparecido. Para el congresista, hoy esa menor –denunció– estaría en zonas donde hacen presencia disidencias de las Farc.

Así lo alertó Barreras a través de su cuenta en Twitter, ampliando las denuncias formuladas el pasado miércoles, cuando alertó de un bombardeo en el que fallecieron ocho menores y en el que sobrevivió la niña, a quien le habrían amputado un brazo y que habría sido entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“La niña amputada en su brazo por el bombardeo estaría en una zona bajo la influencia de alias Cancharina, GAOR 62 sucesor de alias El Cucho, de las disidencias a cuatro horas de San Vicente del Caguán. Es decir, que estaría de nuevo en el área de riesgo donde fue reclutada. El Estado no garantizó su restablecimiento de derechos”, sostuvo, señalando que la menor fue abandonada a su suerte.

El parlamentario alegó que con la menor no se aplicó el protocolo especial de rescate de niños en hechos victimizantes como garantía de no repetición. “Al contrario: sigue en el mismo riesgo. Comunidad rural me explica que continúa el reclutamiento ante el abandono del Estado. Solo ilegales tienen control”.

“(La niña) desaparece dos meses herida, el Ejército la encuentra, el Estado no la repara, vuelve a desaparecer y ahora la comunidad reporta que estaría en la misma zona bajo el control de sus primeros victimarios, porque su segundo victimario, el Estado, volvió a abandonarla a su suerte”, precisó.

Barreras manifestó que los grupos armados ilegales siguen reclutando, seleccionando adolescentes, amenazándolas con reclutar sus hermanos menores o matar a su familia “si no se van con ellos voluntariamente”, y posteriormente, las abusan sexualmente.