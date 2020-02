"Mi campaña tuvo siempre por delante la decencia": Duque a los que cuestionan su llegada al poder

Redacción Politíca

Sin mencionar nombres propios, el presidente Iván Duque les respondió a quienes desde el lunes pasado han puesto en tela de juicio su triunfo en las elecciones de 2018, a raíz de las declaraciones entregadas desde Venezuela por la condenada exsenadora Aida Merlano, en el sentido de que los clanes políticos de los Char y los Gerlein habrían comprado votos para él en la Costa Atlántica.

“Yo puedo decir, con orgullo, que construimos un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia, que tuvo siempre por delante el respeto al adversario, al contendor, y que puso siempre las propuestas y las soluciones por delante de las agresiones, porque Colombia se merece que nos dediquemos a trabajar por lo que nos une”, enfatizó el primer mandatario en el marco del ‘Encuentro Empresarial y Gremial: Juntos Hacemos Empresa y Construimos País’, que se adelantó este jueves en la Cámara de Comercio de Medellín.

Bien podría aplicarse aquí el refrán popular que dice “al que le caiga el guante que se lo chante”, pues, como se sabe, el representante a la Cámara David Racero, de la Lista de la Decencia, radicó una denuncia en contra del primer mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de esa corporación, por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio. La denuncia está fundamentada en las declaraciones de Merlano.

A su vez, el senador Gustavo Petro, quien perdió en la segunda vuelta de la justa presidencial de hace dos años con Duque, ha dicho que este es un jefe de Estado ilegítimo y reclamó el triunfo de su movimiento, Colombia Humana. “Si las denuncias son ciertas, y todos sabemos que lo son, el presidente ejerce un mandato ilegítimo y es altamente probable que Colombia Humana haya ganado las elecciones libres”, expresó el hoy legislador en un video difundido en redes sociales.

Previamente, en su cuenta de Twitter, Petro escribió: “Le robaron la Presidencia a las fuerzas populares y trabajadoras, a la juventud, a los territorios pobres en el 2018. Lo hicieron sobre la base del delito y la mafia. Lo hicieron comprando los votos. Duque no podrá borrarse su faz de ilegitimidad en la historia”, trinó.

En la intervención de hoy en Medellín, el primer mandatario también recalcó: “Que la tengan bien clara los corruptos: aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios; a mí no me intimida ningún corrupto, porque como no tengo rabo de baja, me arrimo a cualquier candela”.