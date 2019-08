“Mi expediente es querer a Colombia”: Uribe sobre el llamado a indagatoria

El expresidente Álvaro Uribe respondió al llamado a indagatoria que profirió La Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta en su contra por presunto soborno y fraude procesal. El senador del Centro Democrático aseguró que siempre le ha puesto la cara a la justicia y a la opinión pública y que esta vez no será la excepción.

En declaraciones al Canal RCN, el exmandatario sostuvo: “Hay que apurarse para cumplirle a la Corte con esas 39 pruebas. Estamos listos ante la Corte y ante la opinión colombiana. He trabajado por este país con amor, con honradez, y, probablemente he cometido errores, pero no delitos”.

Posteriormente, en un evento público en Ibagué, Uribe ratificó que continuará respondiendo ante la administración de justicia y enlazó la situación con las elecciones regionales de octubre. “Nos toca ahora motivar a todos nuestros candidatos en todo el país. Apoyarlos y pedir un gran apoyo para el Centro Democrático: estar atentos a las pruebas y a esa indagatoria”, agregó.

Y con su conocida capacidad de oratoia afirmó: “Todos los días le doy la cara sobre esos temas al pueblo colombiano, que es el juez de opinión. Yo tengo un expediente: durante 67 años de día, y 67 años de noche, querer a Colombia. Ese es mi expediente. Que vuelvan legales las interceptaciones ilegales no importa. Lo importante es que, en más de 21 mil interceptaciones a mi teléfono, inicialmente ilegales después volvieron legales, no hay una sola palabra que viole la ley”.

Más de un año después de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia había abierto una investigación contra el expresidente, y que este sería citado a indagatoria, finalmente el alto tribunal le puso fecha a la diligencia: el próximo 8 de octubre el expresidente Uribe Vélez y los magistrados que lo investigan en la Sala de Instrucción de la Corte tendrán su cara a cara.

En esta diligencia, el ahora senador deberá dar su versión en el marco de una investigación formal que pesa en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares. El proceso también cobija al congresista Álvaro Hernán Prada, investigado por estos mismos hechos, y quien igualmente tiene cita con la Corte Suprema el próximo 9 de octubre, un día después de Uribe.