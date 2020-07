Microfono abierto: los madrazos de Angélica Lozano en sesión virtual

En la sesión de la Comisión Primera del Senado, la parlamentaria de la Alianza Verde dio una salida en falso. No se percató de que los miembros de la comisión la estaban escuchando mientras conversaba con alguien y le manifestaba su “amargura”, aparentemente por unos comentarios del senador Gustavo Bolívar. “Con estos hijueputas no se puede hacer nada”, pronunció.

Hace una semana fue el presidente Iván Duque el que vivió la mala hora de su micrófono abierto en unas sesiones virtuales. Ahora el turno fue para la congresista Angélica Lozano en la Comisión Primera del Senado.

(Lea: Contraloría le archivó proceso a Daniel Quintero: no encontró irregularidades)

Su micrófono abierto en las sesiones virtuales de la Comisión Primera del Senado de la República le jugó una mala pasada a la congresista Angélica Lozano, quien se despachó con un par de madrazos mientras sus compañeros reían y uno de ellos le advirtió lo que estaba pasando.

El hecho se registró en momentos en que la Comisión Primera votaba una proposición, y la congresista, sin advertir que no había cerrado el micrófono, exteriorizó sus comentarios respecto a un trino de su colega Gustavo Bolívar que había causado comentarios en su contra.

“No marica, que amargura, que amargura, viste lo que puso Bolívar de que ella se retiró. Hijueputas, lee los comentarios que me hacen, con estos hijueputas no se puede hacer nada, ¡Que mierda!”, se escuchó en la voz de Angélica Lozano, al referirse al trino de Gustavo Bolívar.

(Lea también: En las Farc, los delitos de violencia sexual se pagaban con la vida: entrevista con Victoria Sandino)

Bolívar reportó en su cuenta de twitter los nombres de los congresistas que no votaron su propuesta de eliminar el pago de gastos de representación, y dijo que “por encontrarse ausentes”, no votaron Iván Name, Angélica Lozano, Carlos Guevara, Fabio Amín, Obdulio Gaviria, Fernando Velasco y Roosevelt Rodríguez”.

En el momento en que se escucharon los comentarios de Angélica Lozano, los congresistas, entre risas, comenzaron a advertirle a la senadora lo que estaba pasando. “Angélica, cierre el micrófono”, comentó uno de ellos. Otro congresista insistió en el cuidado con los micrófonos.

Mientras pasaba el momento, el congresista Armando Benedetti comentó: “se jodió esta vaina”, y segundos después le pidió al presidente de la comisión que le indagara a Gustavo Petro que si Bolívar había oído los comentarios de Angélica Lozano, o si no para hacérselos repetir.