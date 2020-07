Miembros de la U contagiados con coronavirus tras reunión de bancadas en Bogotá

Hasta el momento se han reportado dos representantes del partido contagiados con COVID-19. No está claro si se contaminaron con el virus antes, durante o después del encuentro en la capital.

Las sesiones del Congreso se han desempeñado en la virtualidad desde que se reportó los primeros casos de COVID´19 en el país. A pesar de la insistencia de algunos senadores y representantes, se ha desechado la posibilidad de encuentros totalmente presenciales en el capitolio. La posibilidad de contagio y la dificultad para transportarse sin aerolíneas funcionando han sido las principales razones para descartar esta propuesta.

Sin embargo, estas condiciones no han sido impedimento para que el Partido de la U convoque reuniones presenciales en Bogotá. El Espectador conoció sobre dos reuniones que se habrían desarrollado en la capital del país y en las que se convocó a la bancada de la Cámara de la colectividad para que el encuentro fuera personal.

Aunque se habría cumplido con los requisitos de bioseguridad y de cantidad de personas -nunca se superó las 30 personas-, tras el encuentro se han reportados dos casos de representantes positivos por coronavirus: Erasmo Zuleta y Mónica Valencia. El representante de la costa aseguró que no tiene claro de cómo se contagió y si fue en Bogotá, mientras que Valencia, representante por el Vaupés, anunció este martes en Twitter que “tras haber participado en reuniones de bancada y luego de tener síntomas de gripa, me realizaron la prueba de COVID-19 y hoy me informan que dio positiva”.

Sobre los encuentros de los representantes, se supo que una de estas reuniones se realizó a principio de mes, mientras que la segunda se llevó a cabo el miércoles 1 de julio, justo en los días cuando Bogotá reportó un incremento en el número de contagios y muertes por el virus. La última reunión se habría realizado en uno de los hoteles de la cadena Sheraton y habría contado con la participación del presidente del partido, Aurelio Iragorri; el secretario del partido, Álvaro Echeverry; y una gran parte de los miembros de la U que están en la Cámara de representantes.

Sobre la decisión de hacer la reunión presencial hay dos versiones. Algunos de los consultados señalan que la determinación fue de la bancada, mientras que otros aseguran que vino propiamente de la presidencia. Lo cierto es que cerca de 25 miembros de la U estuvieron reunidos en una sala del Sheraton de forma presencial. Los protocolos se limitaron al uso de tapabocas, caretas, y “mucho alcohol y lavado de manos”.

En la primera reunión habrían viajado a Bogotá casi todos los miembros de la Cámara de la U, mientras que en la segunda tuvo un carácter semipresencial, en la que algunos miembros del partido se conectaron a través de plataformas digitales. Debido a la falta de vuelos, a varios congresistas les tomó más de 15 horas para llegar a la capital en carro.

Las temáticas de estos encuentros se habrían enfocado en la subgerencia administrativa, la terna para la defensoría y las mesas directivas. En uno estos encuentros se dio el choque por la no nominación de Elizabeth Martínez para la terna a la Defensoría. Incluso algunos de los asistentes se quejaron por haber cruzado medio país, con viajes de más de 15 horas en carro, para que el presidente Iragorri no hubiera tenido en cuenta su solicitud de que la secretaria de la Comisión Tercera fuera incluida en el listado enviado al presidente Iván Duque.

Por otro lado, algunos de los consultados criticaron que en dichas reuniones no se siguió ninguna agenda en específico e incluso no se llegó a un acuerdo verdadero frente a los temas tratados. Estos acuerdos habrían sido alcanzados este martes a través de un encuentro que fue del todo virtual. Varios reconocieron que este tipo de reuniones en Bogotá son comunes dentro del partido, pero mostraron su molestia a que se hubieran convocado de esta misma forma durante la pandemia.

Más allá de los temas y las posibles complicaciones dentro de las reuniones, lo cierto es que dos representantes que asistieron dieron positivo al nuevo coronavirus. Este resultado prendió las alarmas e hizo que varios de los que estuvieron en los encuentros se hayan hecho la prueba. Algunos de los resultados todavía no han sido revelados y hasta el momento no se sabe de otros posibles contagios de representantes que estuvieran en el encuentro de bancada.