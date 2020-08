La nueva senadora ya había hecho un reemplazo en agosto de 2018, mientras Ruby Chagüí estuvo de licencia de maternidad.

Este jueves durante la plenaria del Senado, el presidente Arturo Char llamó a Milla Romero Soto para posesionarla en reemplazo de la curul a la que renunció Álvaro Uribe Vélez el pasado martes.

Tras finalizado el protocolo de posesión virtual, la nueva senadora pidió la palabra y aprovechó para hablar a favor del líder del Centro Democrático y de los proyectos que dejó en trámite en el Congreso que ella continuará impulsando.

“Debo decir que, no obstante, la importancia del cargo y las congratulaciones que he recibido por asumirlo lo hago con sentimientos encontrados ante las penosas circunstancias que rodean este momento. Es un gran honor sin duda, pero no puedo decir que llenaré el espacio que deja el presidente Uribe, pues este (la curul) además de pertenecerle a él, es el que ofreció y compartió con todos los colombianos, como la gran mayoría lo reconoce”, dijo Romero.

Luego de reconocer la importancia de Uribe en el Legislativo, también aseguró que “mi tarea tiene como norte el ejemplo y la visión del estadista” y que continuará apostándole a sus proyectos de establecer como una política de Estado el Ingreso Solidario, la entrega de un bono pensional para niños de familias de bajos recursos, desligar los delitos contra la naturaleza como accionar enmarcado en la rebelión, entre otros.

Aparte de las banderas del expresidente, también prometió que como oriunda de Norte de Santander trabajará por la situación que vive el departamento fronterizo por cuenta de la migración de venezolanos. Y le apostará, dijo, a proyectos que favorezcan la vida (es una férrea opositora al aborto), la familia, las mujeres y los niños.