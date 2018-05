Mininterior confirma información sobre presunto atentado contra Uribe

-Redacción Política

Este lunes, el senador del Centro Democrático y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, publicó un comunicado en el que aseguró fue informado por entidades del Estado sobre un posible atentado en su contra. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que dicha información es verdadera y que desde el 26 de abril, cuando se conoció el informe, el Gobierno tomó las medidas necesarias para garantizarle protección al líder político. “Es cierto que existe una información proveniente de una fuente humana que ha dicho que se estaría planeando un atentado contra Uribe. Ya se está haciendo una investigación para determinar su veracidad”, validó Rivera.

Según el ministro, “desde el 26 de abril, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, tuvo conocimiento de un presunto atentado en contra del expresidente Álvaro Uribe que se estaría planeando. De manera inmediata, el mismo 26 de abril, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, me pidió que me comunicara con Álvaro Uribe y que le pidiera que atendiera al director Nacional de Inteligencia para compartirle una información urgente y delicada”.

Ese mismo día, la cabeza del Centro Democrático fue notificado telefónicamente y, según lo aseguró Rivera, tanto la Unidad Nacional de Protección como la Policía Nacional reforzaron su esquema de protección. “Él mismo ha reconocido la diligencia y la rapidez con la que actuó el Gobierno Nacional”, agregó.

En la comunicación compartida por el expresidente, se afirma que en la planeación del atentado no solo estarían involucrados delincuentes colombianos sino también criminales extranjeros. Sin embargo, Rivera prefirió no dar más detalles. “En estos casos lo más importante no es revelarle a la opinión pública la información, sino compartirla con la persona afectada y, sobre todo, tomar las medidas para garantizar una efectiva protección”. Además, añadió, “es importante no hacerlo para proteger el curso de la investigación que ya se adelanta”.

El tema salió recientemente a colación cuando, el sábado, el también expresidente Andrés Pastrana compartió en un trino una publicación de la cuenta de Twitter venezolana ‘Noticiero de Verdad’, que carece de verificación en la red social. Esta aseguraba que la “Inteligencia colombiana identificó”, supuestamente, a un “agente cubano del G2” como el posible autor. Frente a esto, Rivera manifestó que "es realmente innecesario generar una controversia sobre el asunto, en el que el gobierno ha actuado de manera responsable" y que considera “un error del expresidente Pastrana hacer política con la información que tiene la Agencia sobre los presuntos atentados. Flaco favor el que hace Pastrana generando un debate político de un asunto que ocurrió hace dos semanas”.

"Hoy protegemos a los candidatos presidenciales y líderes políticos, y nos anticipamos a lo que pudiera ocurrir. El gobierno no va a escatimar esfuerzos para garantizar que este debate electoral sea uno pacífico y con garantías plenas para todos", puntualizó.

