Mininterior reitera que salida de 'El Paisa' del ETCR es legal

Por primera vez el Gobierno Nacional se refirió a la salida de alias ‘El Paisa’, exlíder de la columna Teófilo Forero de la antigua guerrilla Farc, de la zona de reincorporación en la que permanecía en Miravalle, Caquetá. El excabecilla condicionó su regreso a la liberación de ‘Jesús Santrich’, recientemente capturado con fines de extradición.

Este tema, sumado al traslado de ‘Iván Márquez’ a la misma región, ha tenido hablando a candidatos presidenciales y personajes públicos durante el fin de semana debido a que refleja la tensa situación que se vive alrededor de la implementación del proceso de paz, luego de los recientes acontecimientos que lo han sumergido en una crisis.

Sin embargo, para Rivera, “a este asunto se le está dando una dimensión que no tiene”. “Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación no son una cárcel. Las personas que están en ellos pueden entrar o salir libremente”, aseguró. Según el alto funcionario, “en otras ocasiones, no solamente ‘El Paisa’, sino otros exmiembros de las Farc, han salido y regresado”.

“Es importante que se tenga claro que, después de 15 de agosto del año pasado, los excombatientes de las Farc adquirieron su condición de ciudadanos y, como tales, pueden movilizarse por todo el territorio nacional”, reiteró.

Aún así, el ministro calificó los condicionamientos a decisiones judiciales impuestos por el exguerrillero como “inaceptables”. “Las decisiones judiciales se respetan, se acatan y se cumplen”, puntualizó.

Sobre los rumores de una posible disidencia a manos de ‘El Paisa’, explicó que “está claramente establecido que, si se llegasen a cometer delitos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, estos serían competencia de la justicia ordinaria. Los reincidentes, es decir, aquellos que tomen la decisión de volver al delito, serán perseguidos por dicha justicia y el Gobierno respaldará esa persecución”.