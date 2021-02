Diego Molano se pronunció sobre la posibilidad de que un de los hijos del fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo sea vinculado como viceministro en la cartera que acaba de asumir.

Hace poco más de una semana, Diego Molano asumió como ministro de Defensa, dado que el cargo había quedado vacante ante la muerte por COVID-19 de Carlos Holmes Trujillo. En medio del empalme, se vino a conocer que uno de los hijos del fallecido ministro, Camilo Trujillo Saavedra, hacía parte del equipo de la transición.

De inmediato se hablaron de rumores sobre una posible llegada de Trujillo Saavedra al Ministerio de Defensa, específicamente como viceministro. En la mañana de este jueves, en entrevista con Blu Radio, el ministro Molano fue cuestionado sobre esta posibilidad. En medio de evasivas, el ministro señaló que desde hace una semana están evaluando las necesidades del Ministerio, para así elegir los diferentes cargos.

“Estamos buscando los que cumplan los mejores requisitos. Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión”, expresó el antes responsable del DAPRE. Ante nuevos cuestionamientos sobre el tema, Molano afirmó que “no hay ningún perfil veteado”, pero reiteró que no se ha tomado una decisión. Y aunque reconoció la presencia de Trujillo hijo en el grupo de empalme, afirmó que no necesariamente ellos van a ocupar un puesto en el Ministerio.

Por otro lado, el ministro de Defensa también se manifestó sobre la reunión que tuvo en la jornada de este miércoles con Claudia López. Sobre este encuentro, contó que uno de sus motivos fue la carta enviada por la embajada de Cuba en el que se notifica un posible plan terrorista por parte del frente oriental de guerra del Eln.

Sin embargo, el funcionario aseguró que en el diálogo se le comunicó a la alcaldesa bogotana que hasta el momento no hay información adicional de un ataque terrorista cuyo blanco sea Bogotá. No obstante, aseguró que todas las medidas de prevención están desplegadas.

“Es un grupo terrorista desde siempre y hay un objetivo de desmantelarlos. Sus cabecillas están siendo buscados, pero desde luego se aumentaron las medidas”, expresó Molano, que también comentó que hay cerca de 200 puntos en la ciudad donde se aumentaron las medidas de seguridad, pues dichas zonas se reconocieron como puntos de infraestructura crítica.

Desde hace dos años, desde que ocurrió el hecho de la general Santander, se creó el comité de prevención de terrorismo urbano. Se reconocieron más de 900 puntos de infraestructura crítica. Se dieron la orden de desplegar el cuidado en 200 puntos en la ciudad. La información no dice nada nuevo.

Molano también se mostró suspicaz ante la posibilidad de que los líderes del Eln en Cuba no tengan conocimiento de posibles atentados en Colombia. En este tema concluyó diciendo que lo mejor que podía hacer el gobierno de la isla era enviar extraditados a las cabezas de la guerrilla que siguen en territorio cubano.