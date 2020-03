Ministros deberán informar a gobernadores y alcaldes medidas del Gobierno frente a coronavirus

El presidente Iván Duque se reunió este sábado en la Casa de Nariño con los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales para coordinar en sus territorios la respuesta gubernamental a la propagación del SARS-CoV-2 (el tipo de coronavirus que actualmente azota al mundo).

El jefe de Estado pidió a los ministros y funcionarios relacionados con este tema que informen a los mandatarios locales las medidas que a nivel nacional se están adoptando en las fases de preparación, prevención y contención de la pandemia, para que ellos en sus territorios las apliquen.

El coronavirus es uno de los retos más grandes que hemos tenido en la sociedad contemporánea y esto nos debe unir como colombianos. Como gobernantes, debemos entender que la unidad nos hace fuertes; la prioridad es la salud y vida de los ciudadanos. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/xiqLkoOKEG — Iván Duque (@IvanDuque) March 14, 2020

“El mensaje es que salgamos de acá unidos para que los colombianos sepan que, como equipo, estamos coordinados y trabajando con un solo propósito que se llama Colombia, porque eso es lo que necesita el país en estos momentos”, manifestó.

De hecho, el mensaje que transmitió fue un llamado a la unidad nacional para mitigar lo que más puedan el impacto del virus. En el marco de esa reunión Duque afirmó que controlar la pandemia no era un escenario para hacer política y que, justamente, no tiene ninguna intención de sacar réditos políticos y electorales del momento que encara el país.

“Yo no pretendo, en el manejo de esta situación, sacar ningún provecho político. Y quiero ser enfático con ustedes: yo no estoy buscando la reelección. Este es un Gobierno que termina en dos años y medio; yo aquí me la juego toda por Colombia y me la juego por ustedes, alcaldes y gobernadores de todo el país”, aseguró.

Luego de hacer hincapié en que no está buscando una reelección, el presidente repitió que un desafío para superar el coronavirus es entender sus proporciones y “las implicaciones para cada uno de nosotros”.

“El éxito de cómo enfrentemos estas adversidades va a estar marcado por la manera en la que trabajemos como equipo: cómo nos respaldemos, nos protejamos y podamos entre todos unir lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestra capacidad administrativa y lo mejor de nuestra capacidad de reacción”, añadió.

El Gobierno no informó de nuevas medidas que se hayan concertado durante el encuentro. Además de esa reunión gubernamental, otros sectores de la población continuan tomando medidas para evitar la propagación del SARS-coV-12. Entre ellos está la que tomó este sábado Cine Colombia de cerrar sus salas como forma de prevención y protección de la ciudadanía.

