Ministros dejan plantada a la Cámara en debate sobre censura y libertad de prensa

Miembros de la oposición convocaron a un debate de control Político en el que citaron a las carteras del interior, TIC, Trabajo, y Defensa. Ninguna de las cabezas asistió, sino que delegaron a sus viceministros.

Desde el 5 de noviembre se planilló en la Cámara, a pedido de congresistas de la oposición, un debate de control político sobre “Libertad de prensa, censura, seguimiento y hostigamiento de periodistas en el país”. A este fueron citados los Ministerios del Interior, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Trabajo, Defensa, Justicia y la Alta Consejería para las Comunicaciones. Se supone que el debate debía realizarse este miércoles, pero los propios citantes pidieron cancelarlo.

La razón de la solicitud fue que los ministros citados dejaron plantada a la Cámara. Ninguno de ellos asistió de manera presencial o remota a la sesión, sino que enviaron a viceministros en su lugar. Incluso, varios de los reemplazos no llegaron al capitolio, sino que se limitaron a conectarse a la plataforma por la que debaten los congresistas que sesionan desde la virtualidad. Ante lo que consideraron desplante, los citantes pidieron que se suspendiera la sesión y pidieron que, mediante el estatuto de oposición, se haga una nueva convocatoria en la que los ministros estén obligados a asistir.

Fueron los miembros de la Alianza Verde los que expresaron la molestia por la ausencia total de los ministros en la sesión de este miércoles. Una de las primeras en levantar la voz fue la representante Juanita Goebertus, que recordó a la Cámara que son más de 25 años los que han pasado desde que se llevó a cabo el último debate sobre la libertad de prensa en el país. El tema fue tocado por última vez durante la administración de Andrés Pastrana.

La representante remarcó que en 40 años han sido asesinados, por distintos actores, 161 periodistas y también recordó que agentes del Estado han llevado a cabo “perfilamientos” y persecución a los periodistas que han podido documentar violaciones a los derechos humanos.

“Estamos aquí para hablar del hostigamiento judicial”, expresó Goebertus frente a la fallida solicitud de imputación de la Fiscalía a la periodista Diana Díaz por revelar los presuntos intentos de censura de Juan Pablo Bieri en contra de Santiago Rivas y los Puros Criollos. “Terminan persiguiendo a los que denuncian. Evitan que las fuentes hablen”, agregó la representante.

La representante también contó que se iba a hablar del asesinato de periodistas regionales, lo que causa desiertos de la información, y sobre el uso de la pauta estatal para ahogar a los medios. Pero, expresó sin la presencia de las cabezas del Gobierno sería imposible tal fin. “El gobierno nacional al decidir que no viene a este debate cierra que se den las discusiones de fondo”, declaró ante la plenaria la representante de los Verdes.

Juanita Goebertus reconoció que es totalmente posible que los ministros estén ocupados, pero eso no los eximía de asistir al Congreso: “su deber constitucional es dar un debate ante un tema tan importante”. Por último, advirtió que convocarán a un nuevo debate con el estatuto de oposición, ya que “parece que es la única forma de que respondan”.

Katherine Miranda, compañera de bancada, también se unió a los reclamos ante la inasistencia de los ministros al debate. Esto “evidencia el poco interés del gobierno de proteger la prensa”, comentó Miranda, que agregó: “es bochornoso que los ministros citados no hayan venido ni uno solo. ¿A qué le temen? ¿A que se demuestre la verdad?”.

La representante Miranda expresó que iban a demostrarle al Gobierno con cifras “la censura que existe a la prensa”. Sin embargo, señaló que el desplante de este miércoles es una muestra “del poco interés del gobierno para salvaguardar la vida de nuestros periodistas y que puedan ejercer libremente su profesión”.

Por último, la representante por Bogotá expresó que hace 15 días se iba a llevar a cabo el debate, pero se aplazó debido a que los ministros estaban atendiendo la emergencia por el Huracán Iota. “Fuimos generosos con la situación de San Andrés y decidimos aplazar para que los ministros pudieran atender la emergencia”, concluyó.

Los reclamos no solo vinieron de los verdes, el representante Juan Carlos Losada, de los liberales, también condenó la actitud del Gobierno. “Me uno a las voces de mis compañeros de la oposición sobre este tema. Esto se ha vuelto en el pan de cada día del Congreso”, expresó el congresista, que contó que la comisión Afro ha tenido que aplazar durante cinco semanas seguidas un debate de control, dado que los ministros no han asistido.

Losada aseguró que la solución es que, ministro que falte, este sea reportado ante la Procuraduría, procedimiento que supuestamente llevaba a cabo cuando fue presidente en la Comisión Primera de la Cámara. “Es la responsabilidad de la mesa directiva poner en conocimiento de las autoridades la inasistencia de los ministros”, agregó.

Asimismo, el liberal criticó las razones dadas por los ministros para no asistir y le dio la razón a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para que no hiciera acto de presencia, debido a que se encontraba atendiendo la reconstrucción en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. “Están excelsos viceministros, pero el gobierno no puede seguir mandando el mensaje de que el control político le importa cinco y que se la pasa por la faja”, concluyó Losada.

La respuesta del Gobierno vino únicamente del viceministro del Interior Daniel Palacios, que negó que el Ejecutivo no estuviera haciendo presencia, debido a que estaban “cuatro viceministros presentes y otros conectados en la plataforma digital”. El segundo de Alicia Arango comentó que era un debate importante, por lo que lamentaba que los citantes no lo llevaran a cabo.

“Hay que dejar claro que no se está violando ninguna norma, la Constitución es clara en que los viceministros podrán asistir cuando haya una excusa”, dijo en la plenaria Palacios, que también respondió que ninguno de los ministros estaba en sus casas viendo televisión, sino que “están asistiendo los asuntos de la patria en el territorio”.

“Este gobierno no se esconde, está aquí. Que sea el viceministro o ministro la respuesta es una sola, es una respuesta institucional. Aquí no le estamos escurriendo el bulto. Vamos a demostrar que es un gobierno garantista y que no censura y no busca comprar la conciencia de los medios, como lo hicieron gobiernos pasados”, fue la conclusión de Palacios.