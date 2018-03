Mockus no estaría inhabilitado para ser senador, según Corpovisionarios

-Redacción Política

Un debate legal sobre la posible inhabilidad de Antanas Mockus para posicionarse como senador de la República se desató este martes. La razón: su relación laboral con Corpovisionarios, una organización no-gubernamental que promueve la transformación social y la participación ciudadana.

La polémica surgió a raíz de una publicación en Twitter de Gustavo Rugles, quien compartió un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que figura Mockus como presidente de la entidad, lo que impediría que el exalcalde asumiera su curul en el Congreso. Sobre todo teniendo en cuenta que dicha organización suscribió el pasado 9 de diciembre lo que se aparece como un contrato por 428 millones de pesos con la Gobernación de Cundinamarca para implementar actividades y talleres relacionados con la construcción de paz.

Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, no pueden ser congresistas “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas (…), dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

Sin embargo, tanto Mockus como Henry Murraín, director de Corpovisionarios, desmintieron dicha información. El exalcalde aseguró en diálogo con La Fm que desde el año pasado pidió una licencia no remunerada a la ONG para no estar vinculado mientras ejerce tareas políticas. “No tuve nada que ver con la negociación de ese contrato. Me molesta que se interprete que existe esa inhabilidad”, declaró.

Por su parte Murraín aseguró en Blu Radio que el documento firmado entre la organización y Cundinamarca “no es un contrato. Hay un error en la página de la persona que subió la información en la Gobernación. Es un convenio de asociación donde no hay fines de lucro. Ya pedimos que se corrigiera”. El director le compartió al medio el documento que lo probaría. Ante esta figura, no se aplicaría la inhabilidad.

Asimismo, Murraín reiteró que el portal que hace la denuncia fue impreciso al decir que la suma implicada fue de 6 mil millones de pesos, cuando, en realidad, fue de 428 millones, dinero del que, asegura, Corpovisionarios no recibió ninguna ganancia. Por el contrario, fue un aporte que hizo. “La ONG dio 128 millones de pesos y la Gobernación puso 300 millones para hacer los talleres”, aclaró.

Murraín sostuvo también que “el equipo de campaña de Antanas y el equipo de contratación de la corporación estuvieron revisando todo el tema jurídico y está chequeado por los dos lados”, con el objetivo de evitar problemas para Mockus en su regreso a la política.

Además, agregó que “Mockus pidió el retiro de la figura del presidente aún cuando no tiene la representación legal desde el 2014”, cargo que ocupa Murraín, por lo que, desde hace unos cuatro años, ningún contrato ha sido firmado por el futuro senador.

En la jornada electoral del pasado domingo, Antanas obtuvo la segunda mejor votación del país, más de medio millón de votos, solo superada por Álvaro Uribe Vélez.