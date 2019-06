Mockus propone fundar el uribismo por la paz, ¿qué piensa el Centro Democrático?

Una vez más el senador Antanas Mockus atrajo los reflectores de la opinión pública por sus declaraciones. Pero esta vez, la irreverencia de sus ideas lo convirtieron en flanco de críticas por parte uribistas y antiuribistas. La propuesta fue lanzada en el evento del movimiento “defendamos la paz”, donde el parlamentario verde propuso la fundación de una nueva coalición política: la de uribistas a favor de la paz.

“Estamos ante un reto muy grande. Lo que se ha construido aquí (el Acuerdo de Paz) entre muchas voces corre peligro. Se me salen propuestas prematuramente, pero tengo una idea: fundemos un uribismo por la paz, uno que no vaya contra la paz. Sí él (Uribe) lo acepta, yo le jalo”, expresó el exalcalde de Bogotá apelando a aquellos ciudadanos que admiran al expresidente Álvaro Uribe pero también creen en la importancia de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.

Como era de esperarse la propuesta cayó muy mal en las huestes del uribismo. A la senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, le pareció una truculencia retórica, pues de entrada asumía que existe un uribismo contra la paz. “La idea es distorsionada, qué quiere decir eso. Nosotros no vamos a apoyar la impunidad. Quienes estuvieron con Santos impulsaron un acuerdo para las Farc. La retórica es bonita e irresponsable. La paz la estamos construyendo entre todos, día a día. Esa es la confrontación de la narrativa”, afirmó Cabal.

Tampoco le gustó mucho la idea a Paloma Valencia, quien enfatizó en que “todos los uribistas estan a favor de la paz”, y explicó: “Por eso defendemos la justicia, que los violadores de niños no queden impunes y que los militares tengan garantías de juzgamiento y no sean utilizados para construir una falsa historia a través de justicias politizadas. Por eso todos los uribistas elegimos a Iván Duque y votamos "No" en el plebiscito. Entonces, ser uribista no tiene diferenciación porque queremos la paz y no consideramos adecuado que se someta a justicias politizadas a la fuerza pública. Por eso invitamos al doctor Mockus y a los amigos del partido Alianza Verde a buscar los acuerdos nacionales de los que hemos hablado. Y esos empiezan cuando entiendan que la mitad del país no quedó conforme con como lo que quedó pactado en Cuba”.

Desde la perspectiva de la senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, "el uribismo tiene claros sus principios” y no necesita un partido distinto al que ya existe. “Nosotros tenemos una identidad donde la seguridad es un valor democrático, donde la confianza en la inversión y en la libre empresa, la cohesión social, el manejo austero de los recursos del Estado y un diálogo permanente con los ciudadanos son nuestros principios. Para nosotros es fundamental defender las instituciones, el orden, la democracia, que se respete la justicia y la autoridad. Entonces ahora, con el prurito de la paz no nos quieran cambiar nuestros principios ni nuestro partido. Ni estamos buscando personas que vengan a justificar la impunidad y tener en el Congreso personas que no han pasado por la justicia", añadió.

Por su parte, el representante Edward Rodríguez, reconoció que la propuesta de Mockus es innovadora, pero consideró que ese movimiento ya fue creado. “Hay que recordar que todos queremos la paz, solo que a ese valor tenemos que agregarle justicia. Ojalá podamos unirnos entorno a lo que nos identifica y no a lo que nos divide. El uribismo por la paz fue fundado desde el 2002. Todos queremos la paz, ahora lo que queremos es ver que tan capaces somos de ceder sobre grandes planteamientos, en los que todos pongan”, concluyó Rodríguez. En conclusión, el uribismo no gusta de la propuesta de Mockus. Habrá que esperar a ver qué piensa el expresidente Uribe sobre la idea.