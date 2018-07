Murió la madre del senador Roy Barreras Montealegre

Nelly Montealegre Arias, madre del senador del partido de la U, Roy Barreras Montealegre, murió en la madrugada de este jueves en Cali, a sus 88 años.

La madre del congresista había sido trasladada de urgencia el miércoles al centro médico Imbanaco, en la capital del Valle, por su delicado estado de salud, razón por la que el senador anunció que viajaría inmediatamente a esa ciudad y no podía estar en la reunión de compromisarios de los partidos políticos que discuten la composición de las comisiones.

“Me acaban de informar que mi madre adorada, 88 años, está grave en urgencias de Imbanaco en Cali. Viajo inmediatamente. El presidente de @partidodelaucol @aurelioIragorri y mis compañeros compromisarios seguirán en la mesa de acuerdos de Congreso. Me excuso por la ausencia obligada”, trinó Barreras luego de conocer la noticia.

La autora de mis días. La Madre a quien todo debo. La luchadora que me enseñó a sobreponerme, a avanzar, a servir se me ha ido para siempre. "Hijo tu puedes. Sólo si lo intentas lo logras"; "Hijo no hay que ser como los árboles que están quietos sino como el viento que es libre"