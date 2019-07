Nace la Colombia Humana-UP

El Consejo Nacional Electoral finalmente aprobó que la Unión Patriótica uniera su logo al movimiento político Colombia Humana, creada por el senador Gustavo Petro. Según el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, apartir de ese aval, el partido de izquierda llevará el nombre de Colombia Humana-UP, unión que permite inscribir juntos candidatos en las distintas circunscripciones del país, con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el 27 de octubre.

Ahora, la decisión cuenta con un limitante: “En los lugares en los que estén participando grupos significativos de ciudadanos, que lleven por nombre Colombia Humana, el partido Colombia Humana-UP no podrá inscribir sus listas” a cargos uninominales, aseguró el magistrado Gutiérrez, quien anunció la noticia. Él y el magistrado Leonardo Contreras salvaron voto en esta ocasión.

Los senadores Gustavo Petro, líder del movimiento progresista, y Aída Avella, presidenta de la UP, celebraron la noticia en sus cuentas de Twitter. “Bueno, nace Colombia Humana UP a la vida jurídica y legal del país. Su destino está en manos del pueblo”. También lo hizo desde la cuenta de su movimiento, el cual cuenta con cerca de ocho millones de votantes, según sus cifras.

Por su lado, Avella trinó varias veces sobre la importancia de la unidad para gobernar en los próximos años.

Sin embargo, días atrás y según la propia Avella, esa unión tambaleaba y estaba a punto de morir por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. “Primero nos decían que no podíamos tener personería jurídica porque no teníamos personas del parlamento y ahora que yo estoy aquí, que soy la presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la República argumentan toda la cantidad de cosas para podernos quitar ese derecho. Y ahora que hacemos un cambio de estatuto para unirnos con la Colombia Humana, el Consejo Nacional Electoral, otra vez con su violencia contra la oposición política está mirando si nos aprueba o no el cambio de estatutos. Lo último que nos faltaba”, manifestó en su momento.

