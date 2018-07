Nancy Patricia Gutiérrez será la ministra del Interior de Duque

-Redacción Política

Luego de la reunión del presidente electo, Iván Duque, con los directivos de la Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANDI), el nuevo mandatario destapó dos nuevas cartas de su gabinete. Duque sostuvo que son dos mujeres hechas a pulso y que recogen su intención de “mirar hacia el futuro y unir a Colombia”.

Se trata, pues, de la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien será la ministra del Interior; y de Gloria Alonso Másmela, quien asumirá las riendas del Departamento Nacional de Planeación.



“Aprovecho esta reunión para hacer dos anuncios. Como ustedes saben he creído firmemente en una sociedad donde se empodere el liderazgo de la mujer. Me siento profundamente orgulloso de tener como fórmula, como coequipera en este ejercicio de gobierno, a la primera mujer vicepresidenta de Colombia, que es la doctora Marta Lucía Ramírez. Y creó también que es importante que la mujer colombiana asuma posiciones de liderazgo, y hoy me permito informar que Colombia tendrá, por primera vez, una ministra del Interior", dijo Duque.

De inmediato, agregó: "Una mujer que se ha formado, que viene de la Cundinamarca profunda. Hecha a pulso. Que ha sido presidenta de la Cámara de Representantes y presidenta del Senado y la nueva ministra del Interior, será la doctora Nancy Patricia Gutiérrez”.

Nancy Patricia Gutiérrez es de la entraña del uribismo. Esta abogada del Rosario, nacida en Girardot, inició su carrera política como alcaldesa de Agua de Dios en 1988. Luego se convirtió en directora regional del ICBF. También pasó por la secretaria de Medio Ambiente de Cundinamarca, en 1995, y como Secretaria General de la misma Gobernación en 1996. En 1998 salió elegida representante a la Cámara- curul que ocupó por dos periodos-, y donde se desempeñó como presidenta de la corporación. En el 2006 llegó al Senado de la República, donde también fue elegida como presidenta del Congreso, en 2007.

Al mismo tiempo, Gutiérrez fue investigada, preliminarmente, por la Corte Suprema de Justicia, quien la vinculó a un proceso por parapolítica. También resultó envuelta en un escándalo por su presunta utilización de la investidura de presidenta del Congreso para conseguir información reservada sobre la también congresista Piedad Córdoba, a quien acusaba Gutiérrez de haberla involucrado en las pesquisas de la parapolítica. Al salir del Congreso, en 2011 la Fiscalía le dictó una medida de aseguramiento en su casa pero ambos procesos finalmente se cayeron, y la excongresista regresó a la arena pública como candidata a la gobernación de Cundinamarca en 2015, sin embargo, los votos no le alcanzaron. Ahora, Gutiérrez regresa al escenario de la política, después de estar unos años en el sector privado, pero esta vez como ministra del Interior.

Por otra parte, el presidente electo también anunció el nombre de quien será la nueva directora del DNP. "Quiero informar que estará al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Una de las economistas mejor formada de nuestro país. Una mujer también hecha a pulso. Que inició su carrera en el Banco de la República, que ha trabajado en temas macroeconómicos, fue directora de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda y que ha sido vicecontralora general de la República: la doctora Gloria Alonso", expresó Duque.

Alonso Másmela también pasó por el Banco Mundial, Fedesarrollo e Incomex. Dentro de su experiencia también se cuenta su paso, en entrenamiento, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Bank of England y la Reserva Federal.

Entre 2009 y 2012 fue directora de política macroeconómica en el Ministerio de Hacienda, cuando las cabezas de esa cartera eran el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y Juan Carlos Echeverry. Alonso Másmela es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en Economía de la Universidad Nacional y la Universidad de Columbia.

Más temprano, este mismo viernes, el nuevo presidente anunció que en la cartera de Agricultura estará Andrés Valencia Pinzón, quien se viene desempeñando como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, gerente del ICA y negociador ante la Organización Mundial del Comercio.

Para este viernes está prevista la culminación del empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, un proceso que se venía desarrollando desde el pasado 21 de junio.