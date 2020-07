Ñeñepolítica: un capítulo más

El nuevo audio de una llamada entre el “Ñeñe” Hernández y un contacto en Bucaramanga, así como la declaración de varias fichas claves del uribismo en la Fiscalía, remueven el escándalo.

La ñeñepolítica, el escándalo político y judicial desatado por los supuestos manejos irregulares en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Iván Duque, volvió a moverse en las últimas horas como consecuencia de la revelación de nuevos audios y por las declaraciones que hicieron ante la Fiscalía tres personas claves de la campaña de Duque.

El primer tema, tiene que ver con las revelaciones de más audios, conocidos en la noche del martes por el portal La Nueva Prensa, en donde se escucha a José Guillermo Ñeñe Hernández, ganadero señalado de ser testaferro de la mafia en La Guajira, recibir una llamada de una mujer identificada como Sandra Isabel Aguilar. En el diálogo, que dura un poco más de tres minutos, Aguilar muestra interés en hablar con la persona encargada en Bucaramanga de la campaña del entonces candidato Iván Duque para tratar un tema de votos.

“Me interesa mucho ahorita este tema porque, tú sabes, yo voté por Duque (…) y estas personas, que yo he trabajado con ellos, tienen grupos grandes, entonces, son de esos que han votado: unos votaron por Fajardo, ahí, entonces, pues esa gente quiere direccionarla con Duque”, se le escucha decir a Aguilar. La llamada termina con la posibilidad de un encuentro en la capital de Santander entre ella y Hernández. El audio proviene de una interceptación legal realizada por las autoridades en mayo de 2018, después de la primera vuelta presidencial, y es parte de un proceso por el asesinato, en 2011, de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del sastre Carlos Rodríguez Gómez, al que está vinculado el Ñeñe.

Esa grabación abre muchas preguntas sobre el papel que tuvo el cuestionado Hernández en la campaña de Duque en 2018, cuya relación con varias de las personas más cercanas al presidente Duque y al senador Álvaro Uribe Vélez ha sido negada con insistencia.

El segundo episodio trata de las declaraciones que, por el caso de la ñeñepolítica, rindieron ante la Fiscalía tres personas claves en la campaña de Duque: Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático; Luis Guillermo Echeverri; gerente de la campaña presidencial de Duque, y Priscilla Cabrales, mencionada en las interceptaciones. La única citada, pero que pidió aplazamiento, fue María Mónica Urbina, expareja de Hernández.

En esa diligencia judicial Martínez explicó una conversación con María Claudia Cayita Daza, exmiembro de la unidad de trabajo legislativo de Uribe, en la que se hablaba de financiación a la campaña de Duque a través del partido. En declaraciones registradas por W Radio y El Tiempo, la directora del Centro Democrático aseguró que nunca hizo referencia a dinero ilegal y que era ella la única autorizada para encargar de temas de plata y no Daza.

“Ella no me estaba diciendo que un señor venezolano me daba US$300 mil, sino que me estaba dando unas horas para una reunión”, comentó Martínez. Eso no es exactamente lo que se lee en las conversaciones conocidas. El venezolano al que se hace referencia es Oswaldo Cisneros, uno de los hombres más ricos de Venezuela. Dijo Martínez que el interés de Cisneros no era donar, sino hablar con su partido sobre asuntos de país. No obstante, Martínez afirmó que el partido sí recibió aportes de los socios de Cisneros, la familia Ricaurte Silva. El asunto va por el anuncio de una inspección a la sede del Centro Democrático por parte de la Fiscalía.

El hecho agarra por “sorpresa” a algunos congresistas del Centro Democrático. Manifiestan que, más allá de abogar por la inocencia de Martínez, la nueva implicada en los audios, el equipo de campaña de Duque fue supremamente riguroso a la hora de aceptar aportes.

“Luigi (Luis Guillermo Echeverri) fue muy celoso y jodido en la campaña, hasta el punto que, así uno tuviera gente que quisiera aportar, él no la recibía, por eso hicieron un préstamo bancario. En principio, a mí me pareció un tanto arrogante, por eso me extrañan estas historias. Por fuera de las campañas la gente hace negocios con ella y uno no se da cuenta. Al Ñeñe lo vi en unas cuatro fiestas, era un gordo pajudo, pretensioso y hablador. Cayita, una mujer querida, pero también habladora”, dice al respecto un parlamentario del partido, que pidió mantener su nombre en reserva.

Otro congresista uribista asegura que el gerente de la campaña y Duque fueron “impecables” en la carrera electoral. Aunque admite que hay otras formas de ingresar los dineros ilegales a las contiendas políticas: “Los partidos también hacen aportes y esos deben salir de algún lado. Sabemos que los límites de las colectividades son mucho más altos”, manifiesta. De igual forma, que le parece raro que Daza esté involucrada en ese asunto, cuando no era su rol en la campaña, al punto de salir mencionada en audios que suponen una presunta compra de votos del hoy presidente.

El senador Gabriel Velasco, también uribista, dijo confiar “en la transparencia de Martínez y en la forma clara en la que ha manejado las cosas”. Sobre Daza afirmó que su relación con ella era como la que tienen muchos dentro del partido: “Nunca fue alguien que me ayudara en cosas”.

Por otro lado, hay insistencias para que se tomen medidas judiciales. Roosvelt Rodríguez, senador del Partido de la U, defiende la postura de muchos en el Capitolio: es un hecho grave que compromete la legitimidad presidencial. “Esa gravedad amerita que se haga una investigación a fondo, lo más objetiva posible, para que se llegue a una conclusión jurídica con fundamento en las pruebas que se recauden. La Fiscalía y la Procuraduría deben actuar. Las responsabilidades individuales saldrán de esa investigación”, manifiesta.

Lo mismo considera Guillermo García Realpe, senador liberal, quien ve un inconveniente mayor: “Los dineros del extranjero pueden poner en riesgo la seguridad nacional, por eso dichos aportes son ilegales y no deben ingresar a las campañas. Explicaciones tendrá el Centro Democrático, pero el que tiene que explicar muchas veces pierde credibilidad. También tendrán a los abogados más costosos: Cancino, Cadena, Lombana. La pregunta es, ¿por qué tienen que buscar tantas veces abogados y quién lo cubra?”.

Katherine Miranda, representante del Partido Verde, reiteró que la Comisión de Acusación de la Cámara debe tener en cuenta las nuevas pruebas para las investigaciones que adelanta contra Duque. “Mis expectativas son muy pocas frente a lo que esta Comisión pueda hacer por la ñeñepolítica, ya que está integrada en su mayoría por miembros del partido de Gobierno o afines al mismo. Lo que podamos hacer la oposición allí será mínimo”, dijo. Los parlamentarios de oposición y en independencia esperan que no llegue un escándalo igual de grave que opaque la ñeñepolítica.