No entiendo por qué acompañar a un Gobierno desprestigiado: José Daniel López, de Cambio Radical

José Daniel López, representante a la Cámara de Cambio Radical, puede ser considerado como una voz disidente dentro de su colectividad. Ha sido un fiel defensor del acuerdo de paz y su implementación, en medio de una bancada bastante diversa en la que muchos congresistas comulgan con los planteamientos del uribismo.

Ante la posibilidad de que el partido de Germán Vargas Lleras entre a ser parte del gobierno de Iván Duque, a través de la llegada a ministerios (ya suenan candidatos a las carteras de Salud, Agricultura y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), hace un llamado a sus colegas para mantenerse en la independencia y atender a una ciudadanía que reclama otras formas de hacer política.

A su juicio, hacer parte del gobierno Duque es pegarse un tiro en el pie, al considerar que la gestión del primer mandatario, además de desprestigiada, no tiene un rumbo, y que su ingreso a las toldas del Gobierno Nacional pondría en riesgo tanto el papel que han desarrollado en defensa de la estabilidad jurídica del acuerdo de paz como la credibilidad del partido.

Usted ha sido una voz disidente desde Cambio Radical, ha criticado al Gobierno, ha apoyado la implementación del Acuerdo. ¿Cómo ve esa movida para que el partido entre a la coalición de gobierno?

En política, y sobre todo en la nueva política, la convicción debe estar por encima d los cálculos. Yo considero altamente inconveniente en ingreso de mi partido a la coalición de gobierno.

¿Cuáles son sus razones?

Hay dos razones. Primero, porque creo que la representación política de un partido en el Gobierno, si bien en legítima, debe darse como punto de llegada y no como punto de partida en un proceso de acercamiento entre Gobierno y Congreso. Lo primero es que debe haber afinidad ideológica y programática, y ahí es fundamental tener claras unas banderas y unas prioridades, pero año y medio después de iniciado el gobierno del presidente Duque, seguimos sin saber cuál es su visión de país. Con Uribe, sabíamos que la apuesta era la seguridad democrática; con Santos, sabíamos que la apuesta era el acuerdo de paz. ¿Con Duque, cuál es? ¿La economía naranja? Creo que es muy difícil aglutinarse a unas banderas que el Gobierno no ha señalado cuáles son.

¿Y cuál es el segundo argumento?

El acuerdo de paz. Cambio Radical ha sido la balanza para defender la estabilidad jurídica de ese acuerdo. Mucho me temo que, si Cambio Radical ingresa al Gobierno, esa posibilidad menguada. Y eso es muy grave, por un lado, porque el acuerdo de paz es el logro histórico más importante de Colombia en los últimos 50 años. Si ese acuerdo no tiene estabilidad jurídica, va a generar incertidumbre, va a generar violencia en los territorios y va a armar el discurso de las disidencias de las Farc. Luego, creo que crear las condiciones políticas para que los sectores más radicales de la derecha puedan reducir el acuerdo de paz es una equivocación.

¿Qué implicaría el ingreso de Cambio Radical al Gobierno? ¿Habrá modificación en la declaración política? ¿Se declararán partido de gobierno o seguirán en la independencia?

Eso hoy no es claro. La idea que yo defiendo es la de mantenernos en la independencia tanto en lo nominal como en lo de fondo. La independencia nos ha permitido apoyar proyectos del Gobierno que hemos creído convenientes, como la ley de punto final o los puntos sustanciales del Plan Nacional de Desarrollo, pero gracias a ella también nos hemos opuesto a iniciativas contraproducentes como las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Si renunciamos a la independencia para estar condicionados al Gobierno, esa posibilidad va a desaparecer y desaparece nuestra credibilidad frente a la opinión pública que mayoritariamente rechaza la gestión del Gobierno. Hoy, en política, es mucho más importante la credibilidad que el poder político.

En otras palabras, ¿eso qué significa?

Significa que Cambio Radical, en el Gobierno, puede avanzar algunos metros en poder político y administrativo, pero va a retroceder kilómetros en materia de credibilidad frente a la ciudadanía.

¿Cómo explicar que Germán Vargas Lleras, que se había perfilado en algún momento como opositor, como cuando demandó la ley de financiamiento, y hoy su partido tenga pensado entrar y tener cuotas dentro del Gobierno?

Yo no quisiera ser vocero de Germán Vargas ni de la bancada, cada uno debe responder por sí mismo, pero creo que es necesario que Cambio Radical cambie el chip. En Colombia, la credibilidad es más importante hoy que el poder práctico. Eso de entrar a un Gobierno funcionaba hace 15 años. Este es un país que ya no se come el cuento de la polarización, que ya no se divide entre izquierdas y derechas. Y se demostró en los resultados electorales de octubre: lo que está mandado la parada hoy es la conexión con la ciudadanía y la búsqueda del centro político. Cambio Radical, desde la independencia, venía ganando un espacio en ese espectro. Yo no me explico, no entiendo por qué, justo en este momento histórico, queremos salirnos del centro para movernos hacia la derecha para acompañar a un Gobierno desprestigiado y sin un norte claro.

Es decir, ¿considera que entrar a un Gobierno, como usted dice, sin un norte claro, jugaría en contra de Cambio Radical?

Sin lugar a duda. Es que el gran fuerte electoral de Cambio Radical está en ponerse en sintonía con los nuevos patrones de la política colombiana. Veamos quiénes sacaron las mayores votaciones, no solamente en Bogotá, sino en Medellín, en Cúcuta, en Manizales o en Cartagena, en plazas tradicionales por definición: fueron candidatos que pusieron por encima la búsqueda de la conexión con la ciudadanía, la búsqueda del centro político, y no la forma tradicional de hacer política. Si seguimos entendiendo la política como poder práctico más que como una forma de relación con la ciudadanía, los resultados electorales en 2022 van a ser adversos.

¿Desde el interior del partido cómo se ha pactado ese ingreso al Gobierno?

En este momento solo tenemos conocimiento de una invitación del presidente Duque para avanzar en esa materia. También reconozco que hay un sector mayoritario dentro de la bancada interesado a avanzar en ese diálogo. Entendemos que es ingreso implica la adopción de responsabilidades desde el Ejecutivo. Pero no se puede pasar por alto que no hay consenso y existimos sectores que reclamamos la construcción de una política distinta.

¿Vargas Lleras les ha dicho algo al respecto?

Siento que está en la tónica de aceptar la decisión que tome la bancada, pero esa pregunta la debe contestar él.