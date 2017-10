“No estoy buscando el apoyo de las Farc”: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno con las Farc y precandidato presidencial por el partido Liberal, habló este domingo, en Noticias Caracol, sobre su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018. Con un estilo moderado reiteró que no busca ser el candidato ni de las Farc ni de Santos, que aspira a una coalición con los sectores que apoyen los acuerdos y, además, criticó la actitud del también candidato presidencial Germán Vargas Lleras, después de su salida de la Vicepresidencia.

Sobre los comentarios que se han hecho de que él sería el candidato de las Farc para el gobierno de transición que la exguerrilla propone, aseguró que “no estoy buscando el apoyo de las Farc. Mi único lenguaje es que yo sí garantizo el acuerdo, no estoy buscando una candidatura ni una alianza con las Farc. Cada loro en su estaca. Cuando empiezan a manipular esto, me colocan como candidato de las Farc, pero yo no busco nada distinto a una alianza para preservar los acuerdos”.

En ese sentido, afirmó que ve una posible alianza con personas como Claudia López, Clara López, Sergio Fajardo y con los demás candidatos que también apoyen la implementación de los acuerdos. Además afirmó que “no creo que este sea un problema de partidos” y dijo que su intención es acercarse a sectores como el de los estudiantes que salieron a marchar después del 2 de octubre, con sindicatos, organizaciones sociales y demás movimientos.

De la Calle dijo, como muchos ya también lo han dicho, que las elecciones del próximo año, a pesar de estar enmarcadas por la corrupción, podrían replicar las alianzas que se dieron para el plebiscito. Por lo que aseguró que la coalición a la que aspira debe conformarse antes de la primera vuelta y que todos los que participen deben apoyar al que sea elegido como candidato único, independiente de quién sea.

Sobre su relación con el presidente Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle aseguró en la entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, que siente un gran agradecimiento por él y que “no cambiaré ese agradecimiento por unos votos”, algo, dijo, que muchos analistas le han recomendado. Aun así, insistió en que es independiente de él, que “no tengo ni una mecanógrafa en un ministerio” y que responde “hasta por la última coma de las 311 páginas del acuerdo de paz”.

El precandidato liberal también se refirió al Centro Democrático, del que dijo que es “una fuerza política extraordinariamente poderosa e importante” y aseguró que no tiene ninguna diferencia personal con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Al que sí criticó fue al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, del que dijo que debía explicarle a Colombia por qué, si durante los últimos siete años estuvo en el Gobierno de Santos como ministro y vicepresidente, después de su salida se fue contra la JEP, a pesar de que, en un primer momento, su partido, Cambio Radical, la apoyó en el Congreso.

Por último, sobre sus programa de campaña, afirmó que “creo en el diálogo y el respeto, en la economía libre, en el mercado, en la propiedad privada, porque la democracia política es incompleta sin la libertad económica. Pero este país es una cancha desnivelada: hay una Colombia profunda que tenemos que traer a la modernidad”.

La entrevista concluyó con De la Calle diciendo que considera que es un “mal político, porque digo lo que pienso y no soy clientelista. Soy experto en arreglar problemas grandes, tengo honestidad intelectual, fuerza convicción, no uso la hipocresía, yo hago la política de frente”.