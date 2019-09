“No ha debido ocurrir”: Pablo Catatumbo sobre asesinato de diputados del Valle

En desarrollo de un foro en Buga (Valle del Cauca) para hacerle un corte de cuentas a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc, el senador del partido FARC Pablo Catatumbo pidió perdón por el crimen de los 11 diputados del Valle del Cauca –secuestrados el 11 de abril del 2002 y cinco años después asesinados por la misma guerrilla– y aseguró que se trató de un hecho que “no ha debido ocurrir”.

El parlamentario se dirigió particularmente a Daniel Hoyos, sobrino de Jairo Javier Hoyos, uno de los 11 diputados que fueron asesinados. “Le pido perdón. Lo de los diputados no ha debido ocurrir. No quiero dar justificación, pero ellos estaban bajo nuestra responsabilidad. Yo no estaba ahí, no tuve nada que ver con eso, pero como comandante de las Farc asumo esa responsabilidad, Me avergüenza, esos no son los principios que nos inspiraron, pero lamentablemente pasó. Lo único que te puedo decir es perdón”, dijo.

En respuesta, Daniel Hoyos destacó el acto, apostó por el perdón y la reconciliación en búsqueda de la paz, advirtiendo que no se puede que más personas “vuelvan a vivir la tristeza del secuestro y de la muerte”.

“Y es que al final del camino, a nosotros lo único que nos motiva es el perdón y la reconciliación. Para nosotros la rabia y el odio no nos lleva a ningún lado. La rabia y el rencor no va a hacer sobrevivir a nuestro familiar, pero la paz y el perdón sí genera transformación de sociedad”, señaló.

El 11 de abril de 2002, el edificio de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca fue invadido por miembros de la antigua guerrilla de las Farc disfrazados de soldados del Ejército. Ese día 12 diputados fueron secuestrados. Cinco años después, el 18 de junio de 2017, el departamento amaneció con la trágica noticia: 11 diputados habían sido asesinados.

El día del secuestro, un grupo de guerrilleros ingresó al edificio y alertó sobre una supuesta amenaza de bomba. Alrededor de las 10:30 a.m. los 12 funcionarios se subieron a un bus pensando que se trataba de una medida de protección.

“Bueno, señoras y señores, nosotros somos las Farc, nos los llevamos del centro de Cali”, dijo alias ‘J.J.’ una vez estaban en la ruta que conducía a la vereda Peñas Blancas del corregimiento Pichindé, mientras uno de sus compañeros, vestido de civil y con un chaleco de Telepacífico, registraba el momento con una cámara.

Luego de una serie de videos publicados el 28 de junio de 2007 como pruebas de vida, las Farc anunciaron que los diputados habían muerto por “una falla de seguridad interna”. Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry y Héctor Arismendy fueron los hombres asesinados.