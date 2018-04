“No hay buenos muertos”: Humberto De La Calle a Álvaro Uribe

-Redacción Política

En la madrugada del martes, a las tres de la mañana, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez publicó en Twitter un texto sobre la muerte de Carlos Enrique Areiza, quien estaba colaborando con la justicia como testigo en un proceso contra varias figuras del uribismo.

Entre otras cosas, el mensaje decía “Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda”. Aunque el texto no aparece firmado por el líder del Centro Democrático ni se ha confirmado su autoría, lo cierto es que el expresidente lo compartió desde su cuenta.

Cuando el candidato del liberalismo, Humberto de la Calle, vio desde su celular el trino mientras recorría Pereira, aseguró: “yo no sé si esto es legítimo o no, puede que no sea (…) Hombre, buenos muertos no hay. Uno no puede decir que alguien es un buen muerto".

El ex jefe negociador del proceso de paz con las Farc no fue el único en cuestionar el pronunciamiento difundido por el expresidente. Iván Cepeda, mencionado en el texo, también se refirió al respecto:

Periodistas de diversos medios y personajes de la política le respondieron a su vez al expresidente.