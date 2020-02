“No hay investigación contra Duque. Se analiza una denuncia”: Edward Rodríguez

Menos de 24 horas después de haber sido nombrado como uno de los congresistas investigadores de lo dicho desde Venezuela por Aida Merlano –sobre supuesta compra de votos a favor del presidente Iván Duque–, este martes el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, negó que lo que haya sea una investigación formal, pues en su criterio hasta ahora se analizará una denuncia.

De acuerdo con el congresista, lo que hizo el presidente de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, John Jairo Cárdenas, fue nombrar un triunvirato (junta de tres personas para tratar un asunto) para analizar dos denuncias contra Duque. La primera de ellas, la del representante de la oposición David Racero, que pidió una investigación en contra del mandatario por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio.

“No hay abierta ninguna investigación contra el presidente Duque. Lo que se hizo ayer –no sé por qué el presidente de la Comisión lo informó mal– fue designar un triunvirato para analizar una denuncia. La ley 600 prevé que sobre esa denuncia se tenga que ratificar el doctor Racero, que tendrá que venir a decirnos qué le consta y qué no. Posteriormente, se entrarán a analizar las declaraciones de la señora Aida Merlano”, manifestó Rodríguez.

La denuncia de Racero fue presentada el pasado 20 de febrero tras una entrevista concedida por Merlano, quien señaló que el presidente Duque conoció de la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe. “No solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la Costa. Al respecto, es importante tener en cuenta la declaración literal”, señala Racero en su denuncia.

En respuesta el representante Rodríguez sostuvo, entre otras, que hay que analizar si al momento de la ocurrencia de los supuestos hechos Merlano estaba presa o no, así como si “hay injerencia de parte de un enemigo del presidente Duque, que es la dictadura de Nicolás Maduro”.

Frente a la duda de cómo obtener de primera mano las declaraciones de Merlano, el congresista negó que vayan a viajar a Venezuela, pues se trata de un procedimiento que debe hacerse vía consular: “Maduro expulsó a todos nuestros diplomáticos y la vía para recoger ese acervo probatorio es consular”.

Sin embargo, advirtió que lo dicho por Merlano en medios de comunicación y ante un tribunal en Caracas no tiene ningún valor probatorio. “Judicialmente la prueba la recauda el despacho judicial". En otras palabras, aseguró Rodríguez, Merlano "tendrá que venir a contarle a la Comisión qué es lo que sabe”.

“Hay que hacerle el llamado a la señora Merlano para que venga a Colombia y les cuente a las autoridades qué es lo que sabe y aporte los elementos probatorios, porque esto no puede quedar en dichos, debe ser probatoriamente tanto recopilado como estudiado. No nos podemos prestar para politizar la justicia y judicializar la política, una cosa es lo que diga, sustentando en prueba, no opiniones”, agregó Rodríguez.

El representante investigador aprovechó para tirarle una pulla al presidente de la Comisión John Jairo Cárdenas frente al carácter del proceso contra Duque: “Entiendo que no sea abogado, pero lo que no comprendo es que no se asesore bien. Ante una posible noticia criminal lo primero que hay que asumir es competencias (ya lo hizo la Comisión) y designar representantes investigadores. Ellos son los que determinarán cuál será el rumbo del proceso en derecho, no bajo una opinión, sino con base en la metodología de la Constitución y la Ley”, precisó.