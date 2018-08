"No hay ningún compromiso de seguridad nacional": Mindefensa sobre cienciología en FF.MM.

-Redacción Política

Guillermo Botero aseguró que no hay ninguna intención de introducir a los uniformados en dicha religión. Sin embargo, recibió fuertes críticas debido a las condecoraciones y cursos impartidos a sus miembros relacionados con esta.

Este martes, en el debate de control político por la relación de la Fuerza Pública con la cienciología, llevado a cabo a las diez de la mañana en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que “no hay intención de introducir a las Fuerzas Armadas en ningún tipo de creencia religiosa”, tras haber sido cuestionado por los cursos y charlas dictados por miembros de dicha iglesia a uniformados colombianos.

“Explicamos lo que ha pasado. Se hizo un convenio con una fundación, gratuito, no hubo un centavo por parte de las Fuerzas Armadas. Dentro de ese convenio se publicaron dos cartillas, una sobre derechos humanos y otras sobre superación personal. En mi sentir, las dos cartillas eran inocuas, no obstante, no circularon", señaló Botero. La fundación a la que refirió Botero se llama Jóvenes por los Derechos Humanos en Colombia. Dijo, además, que “no hay ningún compromiso sobre la seguridad nacional”.

A su vez, manifestó su rechazo ante la condecoración que entregó el general en retiro de la Policía Nacional, Carlos Ramiro Mena, al líder espiritual del movimiento religioso, David Miscavie, escándalo que salió a la luz pública el pasado primero de agosto. Según Botero, Mena se retiró en febrero y tuvo tres meses de gracia, por lo que en el momento de la ceremonia “el hecho de usar el uniforme no fue realizado en debida forma”.

A pesar de estas declaraciones, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, criticó la presencia de miembros activos de la cienciología dentro de la Fuerza Pública. Si bien defendió el derecho que tiene cada ciudadano de profesar una religión y de la libertad de cultos, expresó que no era clara la actividad que los miembros de esta corriente religiosa desarrollaban en el interior de la institución.

"Es un interrogante que, más allá de ser simplemente un problema que tiene que ver con los principios constitucionales, como que Colombia es un Estado laico, revela el problema de si la cienciología se ha convertido en un asunto de seguridad nacional", dijo el senador de la oposición. “Una organización va controlando miembros y segmentos de la Policía. ¿Hasta cuándo va a estar incidiendo en la Fuerza Pública, que no sólo agradece a líderes, sino que asegura hacer parte de ella?”, cuestionó Cepeda, quien citó al debate de la mano de los senadores de la Alianza Verde y MAIS, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, respectivamente.

Según Cepeda, dentro de la cienciología hay una red de espionaje, que fue la razón por la que no pudo ingresar a países como Alemania. "Es considerada como una secta peligrosa porque practica el espionaje", dijo.

En ese mismo sentido, agregó: "Tenemos una organización muy poderosa en términos económicos, que ha alcanzado una organización lucrativa, que ejerce la violación de derechos humanos, si son ciertas las denuncias que ya tienen sentencias judiciales en EE. UU. y otras partes (...) Le digo, francamente, que creo que no es propiamente una organización tan cuestionada la que debería tener un asunto tan fundamental para las Fuerzas Militares y la Policía, como es la formación en temas éticos, de derecho internacional y de paz".

Por su parte, Valencia denunció que, para trasladar a miembros de la cienciología a regiones del territorio nacional, fueron utilizados vehículos y helicópteros de la Fuerza Pública, y, como conclusión del debate, le pidió a la Procuraduría investigar las razones detrás de dichos desplazamientos.