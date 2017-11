"No hay una exigencia categórica para comenzar a fumigar": Naranjo

Con agencias

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, celebró hoy en Washington que nadie, ni en el Gobierno ni en el Congreso de EE.UU., le ha pedido durante su visita a este país regresar ya a la aspersión aérea de los cultivos de coca.

"Después de decenas de reuniones con el Congreso, con el alto Gobierno, con agencias, regresamos (a Colombia) invictos, porque en ninguna conversación con esas autoridades, incluso con los congresistas, se nos ha hecho ninguna demanda de regresar a la aspersión aérea", explicó en una conferencia en el Wilson Center.

El vicepresidente matizó estas afirmaciones en una rueda de prensa en la Embajada de Colombia en Washington celebrada después de su reunión con su homólogo estadounidense, Mike Pence, en la Casa Blanca.

"Cuando digo invicto es que no hay una exigencia de que comencemos a hacer aspersiones. Lo que han dicho en distintos escenarios de esta visita es que, de llegar a fracasar el plan, lo que le piden a Colombia es que esté dispuesta a regresar a la fumigación", indicó, tras ser preguntado al respecto.

"Como el plan no ha fracasado, porque ahora estamos avanzando, no hay una exigencia categórica de que hay que comenzar a fumigar ya", agregó. Preguntado por qué se consideraría "fracaso" a ojos de EE.UU., Naranjo indicó que Colombia debe aumentar las incautaciones de cocaína pura, ya que "el tema de drogas no puede verse solo como un asunto de extensión de cultivos" sino que "lo fundamental es que menos cocaína llegue" al país norteamericano.

"Lo que les hemos dicho es que merecemos una oportunidad para probar que el plan que tenemos de erradicación forzosa manual y sustitución voluntaria de cultivos está dando resultados", apuntó.

Colombia compartirá "de manera permanente" información oficial para que "de manera conjunta" hagan evaluaciones y verificaciones "sobre estos resultados". "No estamos hablando de un sistema de verificación norteamericano sobre el tema, porque tenemos ya instrumentos de evaluación que venimos funcionando por años", precisó.

EE.UU. insiste en la reducción de cultivos de coca

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reafirmó "la asociación fuerte y duradera" entre Estados Unidos y Colombia tras reunirse en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Óscar Naranjo.

En un comunicado, Pence "subrayó la importancia esencial de los esfuerzos antinarcóticos de Colombia y elogió al vicepresidente Naranjo por el progreso reciente". Sin embargo, también "señaló la necesidad de implementar técnicas de erradicación más eficaces para reducir los niveles de cultivo y producción".

El presidente Donald Trump firmó en septiembre una declaración en la que manifestaba su inquietud "frente a la extraordinaria expansión" de los narcocultivos en Colombia y en octubre envió una carta a su par colombiano, Juan Manuel Santos, pidiéndole ayuda para "disminuir la producción y el tráfico de drogas" en ese país.