“No hemos hablado de apoyar al que diga el uribismo”: Dilian Francisca Toro

La directora del Partido de la U habla de los proyectos para este período legislativo y de los pasos para construir una coalición de centro-derecha con miras a 2022. Se reunirá con César Gaviria la próxima semana.

En medio de la carrera preelectoral que vienen adelantando varios movimientos políticos, unos de manera más silenciosa y otros más pública, el Partido de la U se reunió ayer en torno a los planes para el período legislativo que comenzará el 16 de marzo y, por supuesto, para hablar de 2022. Como todos, la directora de la colectividad, Dilian Francisca Toro, aseguró que la idea es llegar con candidato o candidata propia a la Presidencia, sin embargo, no están cerrados a las alianzas.

¿Qué se habló en la reunión de las bancadas con relación a 2022?

Les di un informe de las reuniones que he venido teniendo con el Partido Conservador y las otras que he adelantado en las regiones, que no han sido tanto de mecánica electoral, sino sobre la preocupación de la problemática que estamos viviendo. He estado en conversaciones con diversas personas sobre todos los temas de país. Por ejemplo, la próxima semana me reuniré con el expresidente César Gaviria.

Entre esas reuniones que menciona está Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hablaron?, ¿qué le planteó él sobre 2022?

No hablamos de mecánica electoral cuando nos reunimos como hace dos meses. Conversamos de los problemas del país, de la reforma tributaria, proyectos de ley, temas de seguridad y economía.

Además de usted, Uribe ha buscado encuentros con otros personajes de gran peso en la escena política en un año inminentemente preelectoral, ¿cree que él ya no tiene la fuerza que tenía antes y por eso está buscando cercanía con otros sectores?

Esa es una evaluación que tiene que hacer el expresidente Uribe dentro de su bancada. Él tomará las decisiones que crea convenientes para su partido y el país.

En caso de que lleguen a formar una alianza con el uribismo, ¿ustedes cederían al candidato que ellos impongan o insistirán en sus condiciones?

Lo que hemos hablado en el partido es que debemos tener candidato o candidata presidencial, que estaríamos dispuestos a participar en una consulta con otros partidos en la cual nos identifiquemos ideológicamente. Estamos en ese proceso y mirando cuál mecanismo electoral usaremos para ello. Nosotros no hemos hablado o acordado de que vamos a apoyar el que nos diga el Centro Democrático. No, tenemos nuestras propias decisiones como bancada, y tendré que acatarlas.

En esas reuniones con el uribismo y conservatismo, en caso de alianza, ¿cómo concertar temas tan estructurales como lo es para la U el Acuerdo de Paz, del que ellos han sido tan opositores?

Para nosotros es muy importante la seguridad, la unidad para las transformaciones sociales, porque creemos que es el momento de escuchar a la gente y darle soluciones, y, por supuesto, la paz, porque es un legado que tenemos y hay que mantenerlo. Si vamos a tener una coalición, cualquiera que sea, vamos a defender esos valores democráticos. Todos tenemos diferencias, pero hay que esperar qué pasa.

Entonces, ¿no van a ceder en la importancia del Acuerdo de Paz en caso de una alianza?

No. Eso no lo cederíamos.

Además de la reunión con el uribismo, usted se ha encontrado con exmandatarios regionales en lo llamado como coalición regional, ¿qué se ha definido hasta ahora con Alejandro Char o Federico Gutiérrez, por mencionar algunos?

No hay nada definido. Lo único que estamos haciendo es conversar. Estamos preocupados por la situación que vivimos en nuestras regiones, que es donde realmente se palpa la problemática. Estamos planteando cómo recuperar la economía, tener justicia social, inclusión. No hemos hablado de mecánica electoral.

Con la “coalición regional”, ¿tienen deseos de que el próximo presidente sea de región? Es decir, si ustedes hacen una alianza electoral, ¿no presentarían un candidato bogotano?

Más que eso, es que se descentralice el Gobierno Nacional. Los bogotanos también son de región porque a esta ciudad llegan personas de todas partes del país. Lo que tratamos es que las políticas públicas se puedan hacer desde la región, que se tenga competencia descentralizada y recursos para poder ejercer un trabajo importante en los municipios y departamentos.

El próximo año no van a contar con Roy Barreras ni Armando Benedetti para aspirar al Congreso por la U, dos pesos importantes. ¿Harán falta?

Siempre, en cualquier parte, unos se van y otros llegan. Han llegado muchos. Hay que esperar, todavía nos falta un año y en este tiempo estamos tratando de fortalecer el partido en las diferentes regiones del país.

¿Quiénes han llegado?

Ángela Hernández, la excandidata a la Gobernación de Santander, una persona del Meta y también venimos trabajando con los anteriores candidatos del partido al Senado que van a volver a presentarse a esa corporación.

En la U era sabida la división entre sus congresistas más cercanos al Gobierno y los opositores. ¿Sin Benedetti y Barreras se apaga esa pugna?

Como he dicho, venimos trabajando de forma muy unida. Veo trabajo conjunto y apoyo de unos a otros.

¿Apoyarán la reforma tributaria?

Primero, la reforma tributaria no nos la han presentado, al parecer dentro de ocho días vamos a tener reunión de bancada para que nos la presenten. Desde mis consideraciones, tiene que ser una reforma social que, además de darle ingresos al Gobierno, reactive la economía y genere empleo. El tema del IVA a la canasta familiar no lo compartimos y no lo apoyaríamos. Nosotros ya tenemos unas propuestas, pero estamos esperando conocer el proyecto del Gobierno. Una de ellas es que queremos una amnistía tributaria, en lugar de tener IVA a la canasta.