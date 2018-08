No hubo acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno y el ELN

-Redacción Política

Terminó el sexto ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, como ya se había anunciado, no fue posible llegar a un acuerdo de cese bilateral del fuego antes de que se iniciara el gobierno de Iván Duque Márquez, que tomará posesión el próximo 7 de agosto.

La información la confirmaron este miércoles las delegaciones tanto del Gobierno como del ELN que se encuentran reunidas en La Habana (Cuba). "Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre partipación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo. Tenemos la certeza de que al persistir con voluntad y compromiso facilitaremos un impulso decisivo hacia el desarrollo de la Agenda de Diálogos", aseguraron en un comunicado.

El jefe de la delegación de la guerrilla, Pablo Beltrán, había señalado ayer que el cese al fuego sería una tarea que se trataría con el nuevo gobierno, sin embargo, es algo que está por verse ante las anunciadas condiciones que ha señalado Duque frente a la continuación del diálogo, como la renuncia total por parte de la guerrilla a las actividades criminales, un cese unilateral y la concentración de los combatientes.

"El gobierno saliente deja trazos gruesos, y la implementación y la firma del nuevo cese bilateral se hará con el gobierno entrante", señaló Beltrán en una entrevista con la agencia AFP.

Frente al anuncio confirmado este miércoles, el senador Roy Barreras declaró: “ELN no supo leer coyuntura de transición política. Fue un error su negativa a condiciones de cese. Exigimos no más secuestro, atentados y hostilidades y así también lo hará sin duda nuevo gobierno. ¿Qué ganaron aplazando esas decisiones? Ojala no pierda espacio la paz por este error”.

ELN tendrá que decidir si influye más en ellos su voluntad de poner fin al conflicto armado y sus violencias y su compromiso con la Agenda de construcción conjunta de una Colombia más justa y en paz o las presiones del gobierno Venezolano y de sus sectores más radicales. — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 1 de agosto de 2018

Por otro lado, las delegaciones informaron que, alrededor del primer punto de la agenda, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, se logró definir sus fundamentos. "Concertamos que será transversal y articulará los puntos: democracia para la paz, transformaciones para la paz y víctimas. Tendrá un carácter amplio, plural, transparente, e identidad propia". Esta se pondrá en marcha una vez se construya su diseño completo y la Mesa de Diálogos lo apruebe.

"Al terminar este ciclo de conversaciones reiteramos nuestro convencimiento que el diálogo es la mejor manera para lograr una solución política a los conflictos que aquejan al país. Así lo hemos asumido, con la seguridad que, perseverando en él, más temprano que tarde alcanzaremos la paz completa", concluyeron Gustavo Bell, en representación del Gobierno, y Pablo Beltrán, del Eln, al dar por finalizado en La Habana el sexto ciclo de diálogos.