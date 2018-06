No hubo acuerdo en subcomisión para destrabar reglamentación de la JEP

-Redacción Política

Hasta que no exista un consenso —lo más pronto posible—, el presidente del Senado no convocaría a la plenaria para tomar una decisión. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que, en caso de que el Senado no decida, la JEP podría hacer sus propias reglas.