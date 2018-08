"No perdamos esta oportunidad": Claudia López sobre la Consulta Anticorrupción

EFE

La excandidata vicepresidencial y exsenadora colombiana Claudia López, una de las principales promotoras de la consulta anticorrupción, pidió hoy a los ciudadanos votar la iniciativa para no perder esta oportunidad de acabar con ese delito. (Lea aquí: A las 11am habían votado 2,4 millones de personas la Consulta Anticorrupción)



"No perdamos esta oportunidad. Por Colombia, con alegría, con entusiasmo, con generosidad, con solidaridad, por los colombianos más humildes, que son a los que más roban salgamos a votar siete veces 'sí'", dijo López tras depositar su voto.



López acudió acompañada por su pareja y también promotora de la consulta, la senadora Angélica Lozano, así como de Antanas Mockus, el segundo parlamentario de la cámara alta más votado.



Lozano y López portaban la camiseta de la selección colombiana de fútbol para pedir al país que vote unido contra la corrupción.



"Vinimos con la camiseta que nos une. Los colombianos hoy no votamos por un partido ni por una persona, votamos para darle a los partidos y a los políticos siete órdenes anticorrupción para que no nos sigan subiendo impuestos para que se los roben", afirmó López.

En este sentido, aseguró que derrotar la corrupción "es una causa de país" que une a toda Colombia.



"La corrupción no es una cosa abstracta, causa la muerte de los niños más humildes porque no tienen agua, deja a miles de jóvenes sin educación y sin empleo, cierra hospitales y deja sin medicamentos a los más humildes", agregó López.



Asimismo, recordó que en caso de ser aprobada la consulta, el Congreso debe aprobar las siete medidas propuestas en un máximo de un año y, en caso de que el parlamento no lo haga, el presidente tiene la facultad de expedirlas por decreto.



López también agradeció al presidente Iván Duque que cumpliera su palabra y acudiera hoy a votar en la consulta tal y como se había comprometido a hacer.



Además bromeó con el hecho de que lo hiciera más de dos horas después de que se abrieran las urnas y dijo que "se le pegaron las sábanas".



En total, 36.421.026 ciudadanos, 18.819.136 mujeres y 17.601.890 hombres, están habilitados para votar hoy en Colombia y en el exterior, para lo que hay habilitados 11.233 puestos con 97.027 mesas de votación.



Sin embargo, para que la consulta tenga validez, deben votar en total 12,1 millones de personas, lo que supone una tercera parte del censo electoral.



Esta consulta incluye siete preguntas, a cada una de las cuales los colombianos pueden responder con "sí" o "no".



Entre las cuestiones sobre las que deben pronunciarse hay temas como la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente de más de 25 salarios mínimos legales vigentes.



También la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos, así como prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado.