"No puede haber dudas de nuestro compromiso" : Duque a los desmovilizados en Miravalle

* Redacción Política

El presidente visitó el ETCR ubicado en San Vicente del Caguán (Caquetá), donde les pidió no dejarse seducir por los "cantos de sirena" de quienes quieren seguir en la guerra.

Con un mensaje a los desmovilizados de la exguerrilla de las Farc para que no escuchen los “cantos de sirena” de quienes decidieron retomar las armas para continuar en la guerra, el presidente Iván Duque visitó en la mañana de este miércoles el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán (Caquetá).

“Aquí no puede haber dudas del compromiso nuestro por avanzar en la paz con legalidad. Aquí no podemos nosotros creer que hay personas que se fueron hace 15 días. No, hay personas que decidieron seguir en el camino de la criminalidad, que siguieron en la reincidencia y que ahora pretenden lanzarles cantos de sirena a muchos de los excombatientes para que se vayan nuevamente a esas actividades”, manifestó el primer mandatario.

“Ese camino es el camino errado, es el camino que condena la sociedad colombiana, y a todo el que esté en la reincidencia nosotros seremos absolutamente contundentes con la legalidad”, agregó Duque.

En su visita, el jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, quien reiteró que el organismo sigue comprometido con el apoyo a Colombia para consolidar el proceso de reincorporación de los excombatientes y garantizó que la Misión estará el tiempo que sea necesario en el país.

“Naciones Unidas está convencido de que este proceso va claramente hacia adelante. Ese optimismo se afinca en muchas razones, pero una de ellas es este tipo de reuniones (…) en las cuatro reuniones en que la Misión ha acompañado al presidente, ha sido muy claro su compromiso con la reincorporación, con temas que son importantes para la reincorporación de los excombatientes, que son importantes para mejorar la situación de las comunidades afectadas por el conflicto, que son importantes para las víctimas. Eso no hace más que alimentar el optimismo de Naciones Unidas”, puntualizó Massieu.

En Miravalle, el primer mandatario saludó a la comunidad y a los excombatientes, visitó el expendió de botas que fabrican los exguerrilleros y se trasladó a la Carpa Azul, donde lideró una sesión de trabajo en compañía de Massieu, además de la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, y otros representantes de la comunidad internacional.

En la reunión participaron también el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila; la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper. Igualmente la gobernadora de Caquetá, Martha Rocío Ruiz; el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, y los altos mandos de la Fuerza Pública en la región.

Franklin González Ramírez, representante de los desmovilizados, destacó por su parte que el presidente Duque pasará a la historia por ser el primero que visita la zona de Miravalle. Así mismo, declaró que todos los excombatientes que se encuentran allí están plenamente comprometidos con la paz y los proyectos productivos que adelantan con el apoyo del Gobierno Nacional.

“Quiero decirles que soy un hombre comprometido con el proceso de paz; la paz debe de estar por encima de lo que se sea; la paz debe estar comprometida a todo lo que sea necesario porque, verdaderamente, esto era lo que buscamos: la paz”, dijo González.

“Hoy es un día muy importante para nosotros, la comunidad del ETCR Miravalle y la comunidad de la región. Por primera vez, un Presidente de la República de Colombia visita a esta región. Usted quedó en la historia como el primer Presidente que visita la zona de reserva campesina y al ETCR de Miravalle”, reiteró el representante de los desmovilizados.