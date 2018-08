“No puedo tramitar una excusa a quien no es congresista”: presidente de la Cámara sobre Santrich

-Redacción Política

El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se pronunció este miércoles sobre la decisión judicial que le da 48 horas a la corporación para contestar una excusa presentada por Seuxis Hernández Solarte, Santrich, en la que expone los motivos, que considera como de fuerza mayor, que le impidieron posesionarse el pasado 20 de julio.

“No puedo tramitar una excusa a quien no es congresista, porque no lo hemos posesionado”, señaló Chacón, y aseguró que se le contestará formalmente al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá.

En diálogo con El Espectador, Chacón señaló: “Yo no desconozco la imposibilidad de Santrich para asistir al Congreso. Lo que no me puede pedir a mí la justicia es que yo tramite una excusa a alguien que no ostenta la calidad de congresista porque no se ha posesionado”.

“No hemos aceptado jurídicamente la fuerza mayor, aunque sí se le ha reconocido que es imposible, ante una decisión judicial, acercarse en su interés de posesionarse ante el presidente de la Cámara”, anotó Chacón. No obstante, aseguró que hará llegar la excusa enviada por Santrich a la Comisión de Acreditación del Congreso de la República, luego del fallo judicial.

En parte, Chacón justifica su decisión en que dar el trámite de una excusa a alguien que no es congresista abriría la puerta a que se pidan otros trámites propios del as funciones de los parlamentarios. "Así mismo me podría estar pidiendo carros o los salarios de su UTL", agregó.

Santrich, exlíder de las antiguas Farc, se encuentra detenido desde el pasado 9 de abril, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo solicitaran en extradición.

Una de las consecuencias de su detención es que no pudo tomar posesión de su curul en la Cámara de Representantes, situación que podría abrir un proceso de pérdida de investidura que, por ejemplo, ya está en curso en el Consejo de Estado para los senadores electos Iván Márquez y Aida Merlano, quienes tampoco se posesionaron.