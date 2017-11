"No quiero hacer una campaña sucia": De la Calle

"Yo mantendré mi línea de no atques personales. No quiero hacer una camapaña sucia ni con el doctor Cristo ni con ninguno de los contendientes futuros. Espero continuar con una línea de respeto y reflexión, no entro en ese tipo de controversias". Con esas palabras se refirió este jueves el precandidato presidencial del Partido Liberal Humberto de la Calle a las críticas hechas contra la dirección del liberalismo por su contendor en la consulta interna, Juan Fernando Cristo. (Lea: El liberalismo, por la consulta popular)

De acuerdo con De la Calle, la idea es que se logre hacer una campaña "que no cree fisuras, preserve la unidad y que sea netamente reflexiva que es fundamentalmente lo que yo estoy haciendo".

En las últimas horas, Cristo culpó al expresidente y actual codirector del Partido Liberal, Cesar Gavirtia, de querer dividir a la colectividad y de promover una "campaña sucia" en su contra para afectar los resultados de la consulta popular del 19 de noviembre. (Le puede interesar: Estalla crisis entre Juan Fernando Cristo y César Gaviria)

Sobre el tema De la Calle señaló que si bien es cierto que es normal que se den discusiones al interior del partido, "tampoco podemos estigmatizar las consultas internas de los partidos. Parece absurdo que se diga que los partidos son unas roscas cerradas y cuando se hace un esfuerzo de apelar a los ciudadanos surjan estas críticas".

Asimismo sostuvo que se trata de un momento en el que es necesario lograr la unidad y que en ese sentido su campaña será limpia y de altura. "Ayer tuvimos un intercambio de ideas positivo para el partido y la ciudadania, espero que esto se supere y el doctor Cristo tenga todas las garantías", agregó.

Momento para las alianzas

A la candidatura del exjefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana se adhirió este jueves otro aspirante del liberalismo, el senador Edinson Delgado quien ya había anunciado su intención de retirarse de la consulta interna. "Mi decisión es que voy a acompañar al doctor Humberto de la Calle en este propósito para que sea el próximo presidente de los colombianos. Ya hemos avanzado en diálogos muy importantes, estamos convencidos de que gran parte de todos los temas que he venido planteando van a ser parte de esa plataforma de trabajo. Seguiremos en la búsqueda de ese consenso para que tengamos candidato unificado", aseguró Delgado .

Una adhesión que De la Calle calificó como muy positiva: "Me llena de ánimo e impulso para seguir adelante. Vamos a integrar nuestros equipos de trabajo, nutrir una plataforma conjunta, en particular trabajaremos en temas de salud, educación, modelo de desarrollo, tema pensional y aspiramos en Cali, el 9 de noviembre, hacer una presentación conjunta de nuestra plataforma integrada".

A su turno, Juan Fernando Cristo anunció la adhesión a su campaña del expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco. "El sábado estaremos recorriendo el Pacífico, el norte y el sur del departamento del Cauca para oficializar ese respaldo que se suma al de el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, de organizaciones sociales, de víctimas que estamos conformando un gran movimiento que debe llevarnos a ganar la consulta".

Lo acompaño en consulta del partido y se que será una campaña de gran nivel al tener al frente un formidable candidato como @DeLaCalleHum — LuisFernandoVelasco (@velascoluisf) 2 de noviembre de 2017

De acuerdo con Cristo, se trata de un apoyo determinante pues se trata de un "senador con quien compartidmos la lucha por la paz, por los derechos de las víctimas y la defensa de las minorías".