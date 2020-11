“No se puede tomar partido en procesos electorales, ni aquí ni allá”: Duque sobre EE. UU.

El mandatario, quien dijo que Colombia es un aliado histórico de Estados Unidos, aseguró que ambos países su relación bipartidista. Se declaró sorprendido por lo que calificó como “ataques de participación electoral”.

Negando una vez más cualquier tipo de injerencia o intervención en las elecciones presidenciales que dieron como triunfador a Joe Biden en Estados Unidos, este miércoles el presidente Iván Duque reiteró su compromiso por trabajar con el mandatario electo e insistió en que “no se puede tomar partido en procesos electorales, ni aquí ni allá”.

Durante su intervención en una conferencia organizada por ProBogotá, Duque se declaró sorprendido por “ataques de participación electoral”, y aseguró que Colombia y Estados Unidos mantendrán su relación estratégica y bipartidista, “siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países”.

“A veces me sorprende cuando veo ataques de participación electoral. He tenido siempre una pauta y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones, no puede tomar partido en procesos electorales, ni aquí ni allá, ni aquí ni fuera de Colombia, porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a los ciudadanos”, sostuvo.

Según el primer mandatario –cuyo gobierno fue cuestionado por supuestos apoyos a la campaña del saliente presidente Donald Trump–, Colombia y Estados Unidos tienen una relación “de país a país, de Estado a Estado”, que ha sido estratégica y valorada por republicanos y demócratas, tanto en el Senado como en Cámara.

Duque recordó que en gobiernos de uno y otro partido de Estados Unidos se han dado hechos relevantes, como el inicio del Plan Colombia o el Tratado de Libre Comercio. “He conocido al presidente electo Joe Biden en distintas circunstancias. Tengo, además, con él, una relación amable, y he visto de parte de él un gran interés por Colombia, siempre. Fue uno de los arquitectos, en el Senado, del Plan Colombia. Él ha acompañado nuestro país en muchas decisiones”.

El presidente sostuvo que lo que más le debe interesar a todos los colombianos es que la “relación bipartidista, bicameral e histórica” se mantenga firme y sólida, por el interés de Colombia: “Estoy seguro que con el presidente Biden así será”, precisó.

Apenas el lunes, el expresidente Juan Manuel Santos, quizá uno de los primeros en advertir que funcionarios del gobierno de Iván Duque supuestamente estuvieron en contacto con la campaña de reelección de Donald Trump para ofrecer su ayuda, amplió sus acusaciones y con nombre propio aseguró que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, contactó a un contratista del Pentágono para ayudar al presidente saliente de Estados Unidos, quien perdió ante el mandatario electo, Joe Biden.

Según dijo Santos a la emisora W Radio, el embajador se comunicó con el contratista para preguntar cómo podían ayudar a Trump e incluso, se ventiló la posibilidad de que el propio Duque viajara al país. Es tal el ambiente negativo ante estos hechos, que Santos sostuvo que se requiere cambiar a Francisco Santos de su rol como diplomático en Estados Unidos.

“Hay un estratega, un contratista del Pentágono, que ha ayudado mucho a Colombia en los pasados gobiernos. El embajador lo llamó y le preguntó cómo podía ayudar a Trump. Se planteó incluso la posibilidad de que el presidente Iván Duque viajara a los Estados Unidos (...) eso finalmente no sucedió. Esa persona le dijo al embajador que estaba cometiendo un gran error, que incluso podría ser ilegal”, declaró el expresidente.