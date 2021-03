“No se trata de Fajardo o Petro, sino de supervivencia”: Unidad sin Vetos a los verdes

Los jóvenes de los partidos alternativos le hicieron un llamado a la Alianza Verde para que haya más claridad sobre las estrategias y cronogramas con miras a las elecciones de 2022.

No solo son los directivos y los congresistas de la oposición quienes se están moviendo alrededor de la campaña preelectoral de 2022, para garantizar una opción de poder. Los jóvenes de los movimientos alternativos se han activado en esta tarea y le han hecho un llamado especial a la Alianza Verde.

Le puede interesar: #UnidadSinVetos: jóvenes retan a partidos alternativos.

De acuerdo con los integrantes de Unidad sin Vetos, el partido ha aplazado discusiones con relación al debilitamiento de las direcciones departamentales y municipales del país, no ha apoyado suficiente a las bases jóvenes, consideran que “falta debate democrático hacia el interior” y que la colectividad se ha volcado a ser más parlamentista, alejándose, así, de las regiones.

Desde #UnidadSinVetos, #VerdesSinVetos hacemos llegar a la Dirección Nacional del @PartidoVerdeCoL esta carta abierta pidiendo que rectifiquen de manera urgente su rumbo y de cara a las próximas contiendas electorales la dirigencia del Alianza Verde demuestren grandeza pic.twitter.com/i5FVLjWr9s — Unidad Sin Vetos (@UnidadsinVetos) March 26, 2021

Por ello, proponen abrir una discusión con relación a “la estrategia electoral de cara a las elecciones parlamentarias donde se garantice unas mayorías alternativas en el Congreso y el proceso de elección del precandidato (a) presidencial y los diálogos que busquen la unión entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, en el marco de la Unidad sin Vetos”.

También: “Seis precandidatos es falta de vocación de poder del verde”: Camilo Romero.

En ese sentido, los jóvenes verdes que hacen parte de la Unidad sin Vetos instan a que “se dialogue y se abran espacios de consenso que determinen con claridad la estrategia a seguir, el cronograma, consultas o coaliciones y, especialmente, el programa”.

Insistieron que lo que debe predominar es el interés partidario y no particular. “Se trata de la supervivencia y consolidación del partido, su agenda ambiental y en favor de la paz”. Así pues, insistieron que la discusión no es entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro, sino en asegurar un gobierno y unas mayorías en el Congreso que velen por los principios de la colectividad.