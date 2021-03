“No sentimos injerencia del Gobierno”: Álvaro García sobre RTVC Noticias

El gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), sale en defensa del nuevo informativo oficial que lanza hoy Señal Colombia. Asegura que el foco será el interés público y no la agenda del Gobierno. Niega que hay interés electoral.

La última vez que el Sistema de Medios Públicos (RTVC) acaparó tanta atención mediática fue hace dos años, cuando su entonces gerente, Juan Pablo Bieri, estuvo en el ojo del huracán por censurar el programa Los puros criollos, que presentaba el periodista Santiago Rivas y quien fue crítico de la entonces Ley TIC del gobierno de Iván Duque. Hoy nuevamente el conglomerado estatal —que incluye a Señal Colombia, Canal Institucional y Radiónica— vuelve a estar en boca de la opinión pública. ¿La razón? Justo en un año preelectoral y en medio de la pandemia, el oficialismo lanzará hoy un nuevo informativo: RTVC Noticias.

Si bien el gerente de la entidad y otrora consejero para las Comunicaciones del Gobierno, Álvaro García, confía en que será un proyecto independiente y equilibrado, la desconfianza y suspicacia están servidas. El recelo ha sido expresado por voces autorizadas de la talla de Daniel Samper Pizano, quien advirtió que “resulta demasiado tentador” poner el noticiero al servicio de “los que manejan el poder y su electorado”, o Daniel Coronell, quien alertó que “la comunicación de los gobiernos es propaganda, no periodismo”.

En diálogo con este diario, García —quien destinó para el funcionamiento del nuevo informativo $4.000 millones en 2021— explica el proyecto, su origen y la forma cómo cubrirán temas que atañen al Ejecutivo y expresa tranquilidad, señalando que no sienten del Gobierno “ningún tipo de injerencia o intervención”.

¿Cómo garantizar independencia del Gobierno? Hay experiencias en Colombia de canales públicos que terminan siendo tribuna del gobernante de turno...

La personalidad de los medios tradicionales y comerciales está muy marcada, y hacen un gran trabajo, pero los medios públicos tienen otro tono, más vinculado con otros atributos. Lo que hemos visto en pandemia es que la gente se ha aproximado mucho a sus medios públicos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces esta es una buena oportunidad para empezar a traer ciudadanos a que se sienten, nos acompañen y disfruten de esta información, que es distinta, tiene otro tono y es una alternativa muy interesante.

La idea es que este proyecto perdure en el tiempo y se fortalezca. El gran capital de todo medio es su credibilidad y esta debe estar dada por la lealtad que tenga con las audiencias. Esas audiencias perciben claramente cuándo un medio es leal con ellas y cuándo no. Para que este proyecto sea sostenible en el tiempo y para que se vuelva un orgullo de los colombianos, que es lo que estamos buscando, el esfuerzo que tenemos que hacer es demostrar en cada decisión editorial ese equilibrio, profundidad y compromiso con la ciudadanía para que la gente se sienta confiada de entregarle su tiempo. Ese es el gran desafío que tenemos.

Invito a todo mundo a que vea este programa y nos acompañe en estos primeros pasos que, como en la vida de todas las personas y proyectos, siempre son difíciles, pero que perciba claramente esa intención que hay de independencia y esa conciencia está muy clara, no solo en la entidad, sino en el Gobierno nacional. Estamos muy tranquilos porque no sentimos ningún tipo de injerencia o intervención. Al contrario, la manifestación permanente, en público, del propio presidente de la República, es en el sentido de que la independencia de los medios públicos es el gran capital que tienen. Él conoce ese asunto.

¿Tuvo la oportunidad de hablar del proyecto con el presidente?

No he hablado con el presidente sobre este tema en profundidad, pero sí le puedo contar una cosa: antes de que fuera presidente de Colombia, tuve la oportunidad de conversar con Iván Duque un par de veces sobre temas de medios de comunicación. Siempre subrayó la importancia de la independencia y es una persona absolutamente respetuosa de eso. Gracias a eso y a la certeza de hacia dónde debe ir este proyecto, que debemos cuidar y preservar, de manera leal y transparente con el público, podemos tener la tranquilidad de que esto va a ser otro aporte más a la importancia de la información en los medios públicos en Colombia.

Lea también: El pobre rating del programa presidencial ‘Prevención y Acción’

¿Cómo será el cubrimiento de noticias que atañen al Gobierno y que hacen parte de la gestión?

El esquema que ha montado el director del noticiero con su equipo es similar al que tienen otros. Es decir, hay un periodista asignado a la fuente y el canal de comunicación con las fuentes es el mismo que pueden tener los periodistas, los editores de área y el director del noticiero. Habrá un periodista que cubrirá la fuente política y deberá cubrir todas las fuentes, con todos los partidos, incluyendo el partido de Gobierno y los partidos de oposición. Deberá abarcar de manera amplia y transparente a todos los sectores en todas las áreas. Esa es la instrucción, esa es la forma en que se va a trabajar. Eso sí, estar muy atentos a que la información sea equilibrada. En un escenario como el que estamos, y lo digo como gerente y como televidente, mi propósito es ser equilibrado. Mi aspiración mínima es ser justo con el tratamiento que se le da a la información y eso implica siempre tener en el “checklist” de las cosas que debe hacer uno como reportero, incluir las versiones de lado y lado en cualquier cubrimiento noticioso que lo amerite.

¿Cómo va a ser la apertura de espacios para la oposición?

Eso está determinado por la coyuntura noticiosa. Cuando esa coyuntura implique que haya presencia, opiniones o manifestaciones de los partidos de oposición, de políticos, personalidades o sectores sociales que tengan que decir algo que aporte a esa variedad de información, tienen las puertas totalmente abiertas. Eso es absolutamente claro.

¿Cómo será el cubrimiento de temas sensibles y polarizadores, como el caso judicial contra el expresidente Uribe? ¿Cómo mantenerse a raya y, desde un medio público, poder ser crítico y neutral?

La gente está esperando del Sistema de Medios Públicos un cubrimiento equilibrado y confiable. Es decir, un espacio que, si es de todos, me pueda acercar con tranquilidad a que me cuenten las cosas que pasaron como son. Y si hay una controversia pública sobre algún tema, escuchar las versiones de los unos y los otros. Y tener la aspiración absoluta de que el foco de ese trabajo es ser justos con el manejo de la información. Si uno va por ahí va bien encaminado.

¿Se puede esperar una postura crítica hacia el Gobierno?

Cuando haya personas que expresen sus posiciones frente a algún tema que tenga que ver con el Gobierno van a tener cabida. Sin duda. Si hay un tema que destacar, que tenga impacto en la opinión pública y en el país, en el que el Gobierno o sus funcionarios deban responder o explicar, seguramente van a tener su espacio. No esperen que eso no ocurra. Eso va a pasar.

Por ser un medio público supone uno cierto énfasis al cubrimiento de temas estatales, todo esto justo cuando la imagen del presidente sigue de capa caída. ¿No se está sabiendo comunicar?

Las conversaciones que he tenido con el equipo editorial están muy claras: aquí la agenda no se va a escoger como se escoge la agenda del Gobierno. Se elige por el impacto e interés que tienen las informaciones en la sociedad. Entre más gente se vea afectada o la información genere algún interés particular de algo que esté ocurriendo en Colombia y el mundo ese será el parámetro al armar la agenda de información. No es una agenda de Gobierno. Esa agenda va por otro lado y el Gobierno tiene sus canales de información para dar a conocer sus temas.

Lo que vamos a hacer de manera permanente es funcionar como cualquier medio de comunicación, cubriendo las fuentes del Estado y Gobierno, pero también otras. Para nosotros, el criterio para la selección de noticias de ninguna manera puede ser la agenda de Gobierno. Es una referencia, como puede ser la agenda de la oposición, de deportes o de justicia. El foco de la construcción de la información —eso está claro y es la línea que se les ha dado a los periodistas— va a ser el interés público.

Le puede interesar: ¿Cómo está comunicando el presidente Duque?

¿Habrá énfasis en temas de gobierno?

No, para nada.

Cómo gerente del Sistema de Medios Públicos, ¿cuál es su visión frente al programa “Prevención y acción”? ¿Cree que ya cumplió su ciclo?

Es un espacio independiente. Ha jugado un papel importante en términos de divulgar, con un mayor alcance, información relacionada con el COVID y con las actividades de reactivación en el país. Lo que he visto en términos de rating es que, desde el comienzo del programa hasta ahora, en los canales donde se transmite, los niveles de sintonía no han tenido una variación significativa. Hay interés de la ciudadanía por ver ese tipo de información. Hay una relevancia mayor, porque estamos en pleno proceso de vacunación en Colombia y toda la información se está focalizado en ese programa, donde hay expertos y el propio presidente está explicando qué está pasando. Mientras el público esté expresando, a través de las mediciones, que el programa no ha terminado su ciclo de interés, pues está cumpliendo su cometido.

¿Y qué opina del cubrimiento que ha hecho el Gobierno y en particular el presidente Duque a la hora de comunicar los temas de la pandemia? Se lo pregunto porque los periodistas nos quedamos casi sin poder contrapreguntar mucho de lo que se dice allí.

El esquema que se está usando tiene muchas cosas buenas. Tiene unas plataformas de distribución de información que son poderosas y tienen mucho alcance. He visto que el presidente está permanentemente dando entrevistas en medios. Pero el formato de antes, cuando el presidente hacía una declaración y los periodistas estaban con él y tenían la oportunidad de preguntarle se ha visto afectado por la pandemia, en el sentido en que la rutina de cubrimiento no es la misma de antes.

Supongo que lo que va a pasar es que, en la medida que pase el tiempo y la situación se vaya normalizando, esas rutinas van a regresar. Ante ese obstáculo, la opción de usar estas plataformas de comunicación ha funcionado. Como periodista, es deseable que haya más interacción con los periodistas de manera cotidiana, aunque veo también que el presidente ha estado atendiendo prensa de manera regular.

El episodio Bieri demostró que muchas veces el Sistema de Medios Públicos termina supeditado al gobierno de turno. A un año de elecciones, ¿este noticiero tendrá alguna tendencia política?

Puede tener la certeza de que no. Este es un noticiero que va a tener como foco la calidad de la información para todos los colombianos, incluidos todos los sectores. Nuestra determinación como empresa, y los responsables del área editorial, es esa. El gran capital de los medios es su credibilidad y esa credibilidad pasa por el equilibrio. Entendemos perfectamente que estamos ad portas de un proceso muy importante y lo que va a encontrar la gente aquí es un espacio donde todo el mundo va a tener su lugar. Un espacio contra la polarización de medios y opiniones que se ve en medios tradicionales y en las redes sociales. Aquí van a tener un lugar donde habrá espacio para todas las voces sin discriminación alguna.

¿Por qué lanzar el noticiero a un año de elecciones?

Es natural que haya ese tipo de observaciones, más cuando hay un ambiente tan complejo como el que hay ahora y que se va a poner peor. Ya expliqué el origen de esto y las fechas en las cuales empezó a trabajarse en todo este proyecto de fortalecimiento de producción del Sistema de Medios Públicos. No tiene nada que ver con el proceso electoral y está absolutamente desligado de eso. Es un trabajo para fortalecer el Sistema de Medios Públicos, que es de todos.