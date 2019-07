"No somos triunfalistas ni complacientes": Iván Duque

Con un discurso en el que destacó los logros de su gobierno en este casi primer año de mandato y en el que insistió en su llamado a la unidad y a superar las diferencias de cara a la construcción de un país mejor, aunque en algún momento tuvo espacio para poner el espejo retrovisor, el presidente Iván Duque instaló este sábado las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el período 2019-2020.

De hecho, el primer mandatario reiteró la convocatoria que hizo el 7 de agosto del año pasado, en su posesión, a un “Pacto por Colombia” a partir de tres pilares fundamentales: equidad, legalidad y emprendimiento. “Me complace decirles que en estos 11 meses ya empezamos a recorrer ese camino con logros tangibles que han transformado la vida de millones de colombianos”, dijo.

“No podemos cerrar los ojos ante los inmensos desafíos que recibimos: grupos armados de crimen organizado azotando la geografía nacional, un crecimiento desbordado de cultivos ilícitos, un aumento en los homicidios de los líderes sociales, un fortalecimiento de las bandas de narcotráfico, una sensación de inseguridad en muchas ciudades y un rechazo social inequívoco a la corrupción”, señaló en un momento de su intervención el jefe de Estado, en lo que es una clara alusión, sin nombrarlo, a su antecesor, Juan Manuel Santos.

En este sentido, resaltó que esa realidad está siendo enfrentada con éxito y que los índices de seguridad en todo el territorio nacional indican que los esfuerzos empiezan a dar frutos. Asimismo, hizo referencia a la lucha contra el narcotráfico, entregando un balance positivo en cuanto a la erradicación de coca y anunciando que dentro de las estrategias sigue contemplada la fumigación aérea con glifosato: “Acatamos la decisión de la honorable Corte Constitucional de aclarar las condiciones para la aspersión aérea de esos cultivos. Agradecemos la posibilidad de contar con una potente herramienta en este esfuerzo contra el narcotráfico y cumpliremos con los requisitos ambientales y sociales necesarios. Mantendremos la combinación de las distintas herramientas que hoy empleamos en la lucha antidrogas”.

Por otra parte, enfatizó que desde su gobierno impulsará la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los niños, un debate que, enfatizó, debe darse “en el marco de la democracia y donde el Congreso será protagonista”. También anunció la radicación de un nuevo proyecto anticorrupción concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas fuerzas políticas. “Somos conscientes de que el combate contra los corruptos es una tarea de todos los días, donde no nos podemos dar el lujo de detenernos. Los colombianos así lo esperan y lo están demandando”. Y resaltó el Plan de Acción Oportuna que se viene implementando para la protección de los líderes sociales. “Hemos reducido el 35% de las muertes de líderes en lo corrido del gobierno en comparación con el periodo anterior”.

El jefe de Estado habló ante el Congreso del significado del Bicentenario, haciendo un llamado a los ciudadanos a la “reflexión colectiva para construir juntos la nueva historia de Colombia”; de los logros en materia de educación, salud, vivienda, empoderamiento de la mujer, seguridad urbana, modernización de las TIC, infraestructura, emprendimiento y su economía naranja, defensa del medio ambiente, energía, fortalecimiento del sistema de regalías, ciencia, cultura y deporte, entre otros. Le hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz y reiteró su postura de no diálogo con la guerrilla del Eln.

“En estos 11 meses hemos ratificado el compromiso que tenemos con la construcción de una Colombia en paz con legalidad. Es momento de superar esa falsa separación entre amigos y enemigos de la paz, utilizado con fines electoreros. Reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la legalidad”, manifestó.

Y sobre lo del Eln agregó: “Mantuvimos nuestras condiciones para un proceso creíble: el cese de todas las actividades criminales y la libertad de todos los secuestrados en su poder. Aceptar cualquier aproximación a la paz con quienes mantienen los actos delincuenciales no es otra cosa que legitimar la violencia. No sólo siguió el Eln con su accionar criminal, sino que el 17 de enero de este año le respondió al país con un cobarde atentado terrorista contra 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. Toda Colombia se unió para repudiar ese acto de barbarie (…) El Eln no puede seguir siendo un obstáculo para una Colombia en paz con legalidad”.

En este sentido, el presidente Duque anunció que radicará el proyecto “Ley de Honores”, para rendir homenaje a los uniformados fallecidos en dicho ataque, el cual será tramitado con mensaje de urgencia. Según dijo, el objetivo es reconocer su sacrificio “y extenderles a las familias el beneficio de una pensión póstuma”.

No obstante, el primer mandatario reiteró que seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz con las Farc, contribuyendo a que se materialicen los proyectos que quieren impulsar quienes se desmovilizaron genuinamente. Por eso, destacó la solicitud que hizo recientemente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de prorrogar la Misión de Verificación a los textos de Cuba. “Nos llena de satisfacción el apoyo recibido de la comunidad internacional en este ejercicio de Paz con Legalidad y hemos escuchado las preocupaciones que nos han manifestado”, dijo.

Duque y la crisis en Venezuela

El presidente también resaltó el rol de Colombia para denunciar al régimen de Nicolás Maduro y el denominado “cerco diplomático” que conformó para acorralarlo y forzar su salida. El jefe de Estado insistió en que su gobierno seguirá acompañando las medidas que den con la salida de Maduro y que Venezuela “pueda salir de esa noche oscura de la dictadura y su colapso social y económico”. Bajo ese argumento, Duque reiteró la necesidad de haber retirado a Colombia de Unasur, dadas las críticas que varios países de la región han hecho contra las posturas ideológicas del organismo. “Creamos ProSur, un mecanismo de cooperación internacional y defensa de la democracia en América del Sur”, enfatizó el mandatario.

A su vez, aprovechó para enviar un mensaje alrededor del debate internacional sobre la xenofobia y el nacionalismo, principalmente, en aquellos países receptores de migrantes. El jefe de Estado se mantuvo en que Colombia, uno de los países más afectados por este fenómeno por cuenta de la crisis en Venezuela, seguirá promoviendo el multilateralismo y la cooperación “para enfrentar desafíos globales como el crimen transnacional, el cambio climático, la migración, la promoción del comercio y la defensa de los valores democráticos”.

Al final, de cara a lo que será su segundo año de mandato, Duque le propuso a senadores y representantes a la Cámara una alianza para trabajar unidos por el bien de Colombia: “Invito hoy al Congreso a que en esta segunda legislatura avancemos en la generación de un marco de protección a la vejez colombiana, que impongamos la cadena perpetua a violadores y abusadores de niños, que avancemos en los proyectos anticorrupción, que debatamos el futuro del mercado de capitales y del crecimiento limpio, que aprobemos importantes acuerdos de doble tributación y que discutamos asuntos de prioridad nacional como la consulta previa, una justicia cercana al ciudadano y la lucha contra la extracción ilícita de minerales. También discutiremos en este recinto la reforma a las corporaciones autónomas regionales, el futuro de las regalías y el fortalecimiento de la extradición”.

Y concluyó: “Apreciados congresistas, en lo que queda de este año y durante todo el Gobierno, seguiré recorriendo el país junto con todo el equipo de gobierno y con ustedes entregando y poniendo en operación distintas obras de infraestructura como colegios, centros de acopio, viviendas de interés social, centros del SENA, soluciones de energía solar, puentes, bibliotecas, vías, alcantarillados, instalaciones deportivas y plazas, construyendo país. En este año hemos avanzando en legalidad, emprendimiento y equidad, pero somos conscientes que aún hay mucho por hacer y que tenemos que hacer mucho más. No somos triunfalistas ni complacientes”.