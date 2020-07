El presidente aseguró que el reclutamiento forzado de menores fue “ostensible ante los ojos del pueblo colombiano” e implícitamente envió un mensaje a la JEP para llegar a la verdad y que haya responsables.

En el marco de la sanción de la ley que estableció honores para los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en la Operación Jaque, este lunes el presidente Iván Duque se refirió indirectamente a la polémica por las declaraciones de miembros de la otrora guerrilla de las Farc, quienes dijeron que no hubo reclutamiento forzado de menores de edad en sus filas. Ante ello, el primer mandatario dijo que no se puede pretender ocultar este flagelo y advirtió que no hay “paciencia eterna” para la verdad sobre estos hechos.

También le puede interesar: Reclutamiento forzado: un delito que ningún grupo armado ha reconocido en Colombia

Durante el evento, que contó con la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y congresistas del Centro Democrático, Duque alegó que el reclutamiento fue “ostensible ante los ojos del pueblo colombiano” y alegó que casos tan evidentes no demandan mayor sofisticación en las investigaciones. “El mundo sabe quiénes fueron y eso no requiere de tanta sofisticación investigativa”, declaró.

Así, envió un mensaje implícito a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la semana pasada dejó en firme su decisión de vincular a 37 integrantes de la antigua guerrilla y citar a 14 de ellos a rendir versión individual dentro del caso de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado.

Lea también: JEP deja en firme el llamado a 14 exjefes de las Farc por reclutamiento

“Nadie puede pretender ocultar esa verdad ni tampoco tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieran sofisticación en las investigaciones, ya que ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano. Esperamos que la justicia no solamente llegue a esa verdad, sino que los máximos responsables de esos delitos le respondan a Colombia”, manifestó el jefe de Estado.

En esa línea, Duque instó a que se cuente toda la verdad sobre lo que calificó como uno de los flagelos más dolorosos que ha visto Colombia: “Niños despojados de su ingenuidad, de su transparencia y del afecto familiar, convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro y llevándolos a situaciones oprobiosas”.

El presidente insistió en que para que sanen las heridas se requiere “justicia de verdad”, por lo que instó a que se revelen las rutas del narcotráfico y se entreguen todos los bienes para la reparación de las víctimas.

La semanada pasada hubo indignación por las declaraciones de Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño, miembros de la exguerrilla de las Farc, quienes dijeron públicamente que no hubo reclutamiento forzado de menores de edad en sus filas. Ello coincidió con el anuncio de la JEP de dejar en firme su llamado a 14 exjefes por reclutamiento.

Aunque la JEP los citó desde octubre del año pasado, los abogados representantes de los excombatientes presentaron 29 recursos de reposición, para que se revisara el auto 226, a través del cual fueron llamados ante este tribunal. La defensa pedía que se pospusieran las versiones hasta que fuera contrastada la información contenida en los informes que recibieron de organizaciones y entidades del Estado. Además, solicitaban que se citara “exclusivamente a quienes hayan sido mencionados”. También exigían que, como consecuencia de ese recurso, la magistratura informara de manera “clara y expresa” por qué informe, folio, entrevista o víctima decidieron vincularlos.

Para el partido Farc, los magistrados hicieron afirmaciones sobre la calificación de ciertos delitos y la posible responsabilidad de los exguerrilleros, lo que viola su debido proceso. Además, insistieron en que hay un desequilibrio al citar, únicamente, a los comparecientes de las Farc y no a otros actores del conflicto armado. Finalmente, tampoco están de acuerdo con que las denuncias de violencia sexual se asuman en el caso 07, exclusivo para casos de reclutamiento.

Los exjefes guerrilleros que deberán rendir versión en los próximos días son: Rodrigo Londoño Echeverry o Timochenko, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado o Solís Almeida, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Juan Hermilo Cabrera Díaz o Bertulfo Álvarez, Jaime Alberto Parra Rodríguez o Mauricio Jaramillo, Édgar López Gómez o Pacho Chino, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodolfo Restrepo Ruiz o Víctor Tirado, Martín Cruz Vega o Robín Morro, Luis Óscar Úsuga Restrepo o Isaías Trujillo y Jhon Jairo Pardo Hernández o Fredy.

Entre 1971 y 2016, al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia, según la JEP, tras cruzar los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Hasta ahora, el caso 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento sigue invitando a quienes siendo niñas y niños fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas.