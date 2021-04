El ministro del Interior, Daniel Palacios, defendió que han dialogado con los jefes de los partidos políticos para convencerlos de la necesidad de sacar adelante la iniciativa. “La idea es tener una conversación abierta”, dijo.

Pese a la oposición que ya han expresado partidos como Cambio Radical, los liberales o la U, el Gobierno Nacional persiste en su intención de sacar adelante en el Congreso otra reforma tributaria. Este jueves, al defender que han entablado diálogos tanto con las bancadas como con los jefes de las colectividades, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que, si bien no tenían intención de radicar otra reforma, fue necesario dados los impactos de la pandemia causada por el COVID-19.

En video: Reforma tributaria 2021: esto es lo que deben saber los colombianos

“Como gobierno no teníamos ninguna intención de radicar ninguna nueva reforma tributaria, pero el año pasado tuvimos todo el impacto de la pandemia, lo que implica no solo un bajón del recaudo para las finanzas del Estados, sino una inversión de $60 billones para diferentes programas”, explicó el funcionario a Blu Radio.

Según Palacios, la iniciativa está pensada “para atender a la población colombiana más vulnerable y para estabilizar las finanzas públicas”, precisando que han gastado alrededor de $40 billones para atender la pandemia en frentes como la salud o los programas sociales: “Esta es la crisis más grande que ha tenido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial”, agregó.

Aunque el ministro dijo entender las preocupaciones y críticas de las diversas colectividades que hoy rechazan la reforma, señaló que buscan dar el debate y, en medio de la discusión de la ponencia, “trabajar de la mano de los partidos para lograr el mayor consenso posible”.

En contexto: La estrategia de Vargas Lleras-Gaviria y las cuentas en contra de la reforma tributaria

En ese sentido, admitió que ha dialogado con Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U; Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, y con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical. Si bien explicó que también ha hablado con la bancada liberal, sostuvo que no se ha podido reunir con el expresidente César Gaviria, líder de la colectividad.

“La idea es tener una conversación abierta con todos los partidos frente a las reservas que se tienen con ciertos temas. Se ha hablado con los partidos, los gremios y sectores de la economía. Se ha tratado de avanzar. Aquí hay una situación de necesidad. Se requieren unos ajustes para estabilizar las finanzas y se requiere que los programas sociales se puedan mantener”, precisó Palacios, concluyendo que, aunque no es una iniciativa popular, la reforma tributaria es necesaria.

Lea también: Más oposición a la tributaria: Cambio Radical también dice no a la reforma

Las voces de distintos sectores en el Congreso insisten en una tesis: la reforma tributaria presentada recientemente por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no tiene futuro. El proyecto entró al Legislativo con mensaje de urgencia del Gobierno; no obstante, todavía no está en el orden del día y tampoco han terminado de escoger quiénes serán los ponentes por comisiones (terceras y cuartas, que tendrán la primera discusión), y por corporaciones. Y, a pesar de que el Ejecutivo está haciendo todas las movidas posibles para reunir los votos para sacarla adelante, el panorama se ve adverso.

Entre las preocupaciones más grandes para el Gobierno está la negativa tajante de Cambio Radical y el Partido Liberal, que hace unos días decidieron bajarse completamente del bus de la tributaria. Y aunque en principio se escucharon críticas de legisladores por separado, la estocada final para decir ‘no’ al proyecto fueron los ultimátums que dieron el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líderes de los liberales y de Cambio Radical, respectivamente.

Lea también: Presidente Duque envía mensaje de urgencia a la reforma tributaria

Así las cosas, las cuentas quedan difíciles para el ministro Carrasquilla. Cambio Radical cuenta con 15 senadores y 30 representantes, para un total de 45 curules. Por su lado, el Partido Liberal tiene 14 senadores y 36 representantes, para un total de 49 legisladores. O sea, serían 94 votos en contra a la tributaria.

A eso hay que añadirle 23 senadores de la oposición (verdes, Colombia Humana, Polo, Dignidad y Comunes) que desde ya le están dando un ‘no’ rotundo a la propuesta, más tres votos que fungen como oposición en las discusiones de cara al Gobierno: el de Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes renunciaron a la U hace unos meses, más Rodrigo Lara que renunció a Cambio Radical. Más los 13 representantes opositores de diferentes partidos que en la Cámara rechazaron de igual forma la iniciativa.

Así las cosas, en Senado habría 54 de 102 votos en contra, mientras en Cámara habría 92 votos negativos de 172 escaños. En ambas corporaciones sería mayoría el ‘no’, esto sin contar a los congresistas del Partido de la U, que si bien no se han expresado una negativa rotunda, muchos sí han marcado una importante distancia para no acompañarla.