No vamos a reconocer resultado de elecciones en Venezuela: Juan Manuel Santos

-Redacción Política

El presidente Juan Manuel Santos advirtió que no reconocerá los resultados de las elecciones que se realizarán en Venezuela el próximo domingo 20 de mayo. “Hemos sido muy claros: nosotros no vamos a reconocer el resultado de esas elecciones porque no creemos que esas elecciones sean democráticas, ni limpias”, señaló el primer mandatario colombiano desde Madrid (España), durante su intervención en el Fórum Europa.

Santos agregó que las elecciones que tendrán lugar en Venezuela, en las que se elegirá presidente de la República, “son unas elecciones amañadas, que ya tienen un resultado previsto, y que lo que buscan es tratar de perpetuar ese régimen que es cada vez más represivo”.

Las palabras del presidente fueron pronunciadas en el evento antes más de 500 invitados internacionales, en donde se encontraban empresarios y diplomáticos.

De acuerdo con el presidente, Colombia es el país más interesado en que Venezuela pueda superar la crisis social, económica y política por la que atraviesa y aseguró que el Estado colombiano será generoso con los miles de ciudadanos de ese país que atraviesa la frontera.

“Ya tenemos más de un millón de venezolanos que han migrado hacia Colombia. Eso nos impone un gran esfuerzo en materia de atender a estas personas, que las hemos venido atendiendo, porque nosotros queremos ser generosos con los venezolanos, son nuestros hermanos, pero implacables con el régimen que ha producido esa crisis”, dijo.

De igual forma, criticó al régimen de Nicolás Maduro por continuar negando la crisis que vive Venezuela. “Siguen negando la posibilidad de que países, como Colombia o la comunidad internacional o países como España. les ofrezcan ayuda humanitaria. Dicen que no la necesitan porque no tienen una crisis”, afirmó.