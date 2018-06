"No van a poder acabar los acuerdos": Santos

* Redacción Política

El presidente Juan Manuel Santos no cree que el gobierno entrante, en cabeza del uribista Iván Duque, pueda hacer cambios en la médula del Acuerdo de Paz que permitió la desmovilización y el desarme de la guerrilla de las Farc. “Pueden decir mucho que van a cambiar aquí o que van a cambiar acá, pero el margen de maniobra es muy limitado. Si proponen algo que sea para mejorar el Acuerdo y encuentra un consenso, bienvenido sea, eso me parece que es muy bueno, pero acabar con los acuerdos no van a poder”, manifestó el jefe de Estado en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones, de CNN en español.

De hecho, Santos ve una evolución en el discurso del uribismo frente a lo pactado en La Habana: “Se han venido cambiando las posiciones. Antes iban a hacer trizas los acuerdos, ahora dicen vamos a respetarlos. Antes decían que iban a cambiar x o y, ahora están diciendo no, vamos a ver si cambiamos estas cositas. Y la realidad monda y lironda es que los acuerdos tienen que respetarse, es un compromiso con la comunidad internacional”, señaló.

En este sentido, el primer mandatario recalcó que en su reciente visita a Europa, desde el Parlamento Europeo le dijeron que era muy importante hacerle entender a los colombianos que la paz no es solamente de Colombia sino del mundo entero. Y recordó que el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha brindado un respaldo absoluto, emitiendo una gran cantidad de resoluciones por unanimidad, lo que hace de lo pactado algo irreversible.

Asimismo, se refirió a la entrevista concedida hoy por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, en el diario El Tiempo, en la que dice que durante los próximos tres gobiernos nadie podrá tomar medidas o aprobar leyes que vayan a contrapelo de los acuerdos. “Esa es ya una norma constitucional", agregó.

Y con respecto a los anuncios previos de quien será su sucesor, Iván Duque, de que la intención es hacer reformas, indicó: “Lo que pasa es que todavía no ha puesto sobre la mesa qué reformas quiere, si son para mejorar el acuerdo y logran consenso, bienvenidas sean”.

A propósito del cambio de gobierno, el presidente Santos enfatizó que todos los ministros están ya listos para reunirse con quien el presidente electo determine, y que su objetivo es que la transición sea tranquila y sin traumatismos: “Eso es bueno para democracia, hay un cambio de gobierno, un cambio de estilo, y eso es también buen para la democracia. Yo le deseo lo mejor la próximo presidente”, concluyó.

