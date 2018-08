“Nuevamente, le cumplimos al país”: Juan Carlos Galindo

-Redacción Política

El registrador nacional dijo que la entidad dio todas las garantías a los colombianos para que salieran a las urnas este domingo y añadió que no se registraron problemas en los lugares de votación.

Con el 99,87% de las mesas informadas, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, entregó el balance final de la jornada electoral que tuvo lugar este domingo. Según el funcionario, la Consulta Anticorrupción contó con todas las garantías para que los más de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar tuvieran tranquilidad a la hora de depositar su voto.

No obstante, aclaró que los resultados conocidos este domingo tienen el único fin de informar, mas no de hacer la declaratoria de si se alcanzó o no el umbral requerido para que la Consulta se convirtiera en un mandato directo al Congreso. En ese sentido, explicó que comenzará el proceso de escrutinio en aras de que sea el Consejo Nacional Electoral el que haga la respectiva declaratoria.

“La Registraduría le cumple al país nuevamente con un proceso electoral de plenas garantías para todos y con resultados del más del 99% antes de dos horas de cerrada la jornada de votaciones”, señaló Galindo. Eso sí, informó que por el invierno en algunas regiones del país como Sucre, Atlántico y la Orinoquía se registró una reducción en la participación electoral.

Es de recordar que para esta semana, se tiene prevista la elección de nuevos magistrados del CNE, cuyo proceso está a cargo del Congreso de la República. Serán los nuevos delegados ante este organismo los encargados de verificar la votación de este domingo y, en dado caso, dependiendo de cómo varíen los resultados, declarar si se alcanzó o no el umbral requerido para que los mandatos de la Consulta sean obligatorios.