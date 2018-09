Nuevo choque Uribe-Petro en Twitter

* Redacción Política

La red social de Twitter volvió a ser el escenario de una dura disputa entre el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y el excandidato presidencial y también senador Gustavo Petro.

“Doctor Petro sí que es mentiroso, pocos de los desmovilizados paramilitares habían estado en Convivir(S) de Antioquia, estimuladas para evitar guerrillas y paramilitares. Faltó colaboración ciudadana que hubiera evitado que el doctor Petro y sus secuaces asesinaran a los magistrados”, trinó el exmandatario.

Y la respuesta no se hizo esperar: “Le solicitó formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez entregar las pruebas sobre las que basa su acusación pública que me acusa de haber asesinado magistrados. Si no las tiene le solicitó formalmente corregir su información pública”, trinó Petro.

Le solicitó formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez entregar las pruebas sobre las que basa su acusación pública que me acusa de haber asesinado magistrados.



SI no las tiene le solicitó formalmente corregir su información pública. pic.twitter.com/u2qsqkTVMu — Gustavo Petro (@petrogustavo) 4 de septiembre de 2018

La nueva polémica entre los dos líderes políticos tiene que ver el informe de este fin de semana de Noticias Uno, en el que se revela que la Fiscalía, dentro de un escrito de acusación en contra de 14 directivos de la Multinacional Chiquita Brans, que tuvo extensas plantaciones de banano en el Urabá antioqueño, solicitó investigar a Uribe como exgobernador de Antioquia, además de varios exalcaldes y exsuperintentes de Vigilancia y Seguridad Privada, por la supuesta omisión en la conformación, vigilancia y control de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir).

De hecho, el expresidente expidió un comunicado en el que explica que las Convivir fueron creadas por una ley de 1994, reglamentada por el Gobierno Nacional y que “como gobernador de Antioquia”, las “apoyó y promovió porque siempre ha creído en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública y la justicia, como factor de eficacia y transparencia en materia de seguridad”.

Uribe señala además que en el país se crearon cerca de 700 organizaciones Convivir y, desde 1994, en Antioquia se aprobaron alrededor de 97. Dicha aprobación, según indicó, se dio “mucho después del nacimiento del paramilitarismo”. Y concluyó: “Como gobernador no tenía la competencia para vigilarlas, pero procedí, en tres casos, a cancelar la personería jurídica y en un caso a suspenderla, por comprobadas irregularidades”.

La solicitud de investigación de la Fiscalía dice que “se dispone compulsar copias para investigar a quienes durante el periodo 1997-2004 fungieron como gobernadores de Antioquia por su omisión para ejercer el seguimiento y control a este tipo de Asociaciones de Vigilancia y Seguridad, entre otras la creación de comités de vigilancia y seguimientos departamentales y municipales, así como el otorgamiento de licencias a las mencionadas entidades, al parecer, sin el lleno de requisitos, entre ellos haberlos autorizado en zonas de conflicto interno”.