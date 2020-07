Nuevo espaldarazo de Cambio Radical a Char para presidencia del Senado

A días de que arranque otro periodo legislativo en el Congreso, el partido ratificó la nominación del senador costeño. Dijo que es un hombre con “espíritu alegre y amante del deporte, la música y la cultura”.

Apenas horas después de que el Partido Conservador declaró su apoyo a Arturo Char para la presidencia del Senado –en cumplimiento de los acuerdos políticos en el Congreso–, este jueves su partido, Cambio Radical, hizo lo propio y ratificó al parlamentario costeño como su ungido para que asuma el cargo en el nuevo periodo legislativo que arranca el próximo lunes 20 de julio.

La colectividad destacó que Char “es un colombiano polifacético”, señalando que es un hombre de familia, con “espíritu alegre y amante del deporte, la música y la cultura”, recordando su trabajo por la región Caribe y su desempeño en cargos públicos y privados.

“Se ha destacado como empresario, dirigente deportivo y diplomático. En la actualidad, desde sus funciones como parlamentario, ha hecho aportes al desarrollo social de Colombia”, sostuvo Cambio Radical, insistiendo en que el senador “se ha ganado el apoyo de diversos sectores gracias a su carisma, experiencia y perfil empresarial”.

El partido sacó pecho por los 126.628 votos que obtuvo Char en 2018, lo que lo hizo el senador más votado de la colectividad. Asimismo, su paso como congresista en su primer periodo, entre 2006 y 2010.

Por otro lado, Cambio Radical ratificó su compromiso frente a los acuerdos de conformación de mesas directivas en el Congreso de la República. Además de Char, insistió que para la vicepresidencia del respaldará al aspirante designado por el Partido Liberal, como también para la segunda vicepresidencia apoyará al postulado de la oposición.

Adicionalmente, la bancada señaló que apoyará para la presidencia de la Cámara de Representantes al candidato del Partido Conservador, el representante Germán Blanco y respaldará a la representante del Partido de la U, Astrid Sánchez, para la vicepresidencia y para la segunda vicepresidencia a quien designe la oposición.

La Corte Suprema de Justicia llamó a Char a versión libre por los hechos de corrupción electoral, que le permitieron a la prófuga exrepresentante Aida Merlano llegar al Legislativo. De hecho, la misma Merlano, hoy en Venezuela, ha acusado a las influyentes casas Char y Gerlein de estar detrás de su fuga.

Este jueves, en diálogo con la emisora W Radio, Char sostuvo que esa diligencia apenas es una indagación preliminar y que la Corte está estableciendo si hay méritos para abrirme un proceso.

“En la parte moral me siento tranquilo y confiado de mis actos (…) lo que he aprendido en mi hogar es lo que hago valer diariamente. Siempre he hecho las cosas de la mejor manera posible, queremos trabajar por el progreso del país”.