Nuevo intento para que crimen de Álvaro Gómez Hurtado se declare de lesa humanidad

-Redacción Política

El representante Samuel Hoyos envió una carta a la Fiscalía haciendo la solicitud para que no prescriba la investigación sobre el asesinato del líder conservador y se pueda hacer justicia.

Una vez más el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, le envió una carta a la Fiscalía en la que solicita que el asesinato del líder político conservador y periodista Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995, sea declarado como un crimen de lesa humanidad, con la intención que la investigación no prescriba y se haga justicia.

“La declaración del magnicidio del doctor Gómez Hurtado (…) no solo se ajusta a los estándares internacionales que para este propósito ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia nacional, sino que, por el contexto y las circunstancias que rodearon aquel hecho, se convierte en un caso análogo a los asesinatos de algunos líderes de izquierda que comparten las mismas características de sistematicidad y políticas de exterminio”, señala Hoyos en la misiva.

Lea: El caso de Guillermo Cano que se embolató en la CIDH

Estamisma solicitud ya había sido realizada por el mismo congresista el año pasado y, en 2014, los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez también le hicieron la misma petición al entonces fiscal general Eduardo Montealegre.

El 2 de noviembre del 95, a las 10:20 de la mañana, el líder fue asesinado frente a la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Desde ese mismo instante han surgido muchas hipótesis sobre las motivaciones de su crimen y las investigaciones, que han involucrado a diferentes personalidades de la vida nacional, como el expresidente Ernesto Samper, y al narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, aún no dan las luces suficientes para que haya justicia por el magnicidio.

Lea: Crimen de Luis Carlos Galán es un delito de lesa humanidad: Consejo de Estado

No obstante, la declaración de crimen de lesa humanidad, aunque hace que este no prescriba, tampoco es una garantía para que haya celeridad en las investigaciones. Ejemplos sobran. En 2010, la Fiscalía declaró el asesinato de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, como un delito de esta categoría al considerar que su muerte fue parte de un “plan sistemático y organizado”, pero hasta el momento no hay conclusiones definitivas frente al caso.

Asimismo, en 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el magnicidio del excandidato liberal Luis Carlo Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, también se configuraba como un crimen de lesa humanidad.