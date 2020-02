La revista comenzó en 1974 y fue célebre por su corte izquierdista

“Nunca imaginamos que ‘Alternativa’ renaciera en manos del uribismo”: Enrique Santos

El periodista, una de las plumas que hizo parte de la icónica revista en los años 70, habló con El Espectador sobre la controversia por el nacimiento de otra publicación que retoma el mismo nombre, pero bajo una línea editorial de centro-derecha. Asegura que si no se trata de una coincidencia, sería “una provocación muy cínica”.

Santos augura que esta nueva revista no durará más de tres o cuatro ejemplares. Dice estar dispuesto a leerla, para “ver si son capaces de hacer un periodismo ligeramente parecido al que hicimos nosotros”.

Hace más de cuatro décadas –el 18 de febrero de 1974–, el país vio nacer a uno de los referentes periodísticos más importantes del siglo XX: la revista Alternativa. De corte izquierdista y con enfoque abiertamente político, la publicación integró la rigurosidad, sensibilidad y agudeza de personajes como Gabriel García Márquez, Orlando Fals Borda y Antonio Caballero. Si bien esa aventura duró solo seis años, hoy otra revista –antagónica en materia ideológica y nacida en medio de la crisis de los medios impresos– retoma su nombre y se propone ofrecer una Alternativa, pero paradójicamente de centro-derecha.

“Si ese mismo nombre no es una coincidencia, sería una provocación muy cínica”, opina al respecto el periodista Enrique Santos Calderón, una de las plumas detrás de la otrora Alternativa y quien hoy se declara a la expectativa de lo que pueda ofrecer un producto que asocia más al uribismo, que al periodismo. Se trata sin más, de una voz autorizada para hablar de una revista que, por su calidad y naturaleza, se hizo ícono.

Sus declaraciones se dan en paralelo con el lanzamiento de la nueva Alternativa en el Club El Nogal. Detrás del proyecto se encuentra nada menos que el grupo empresarial Ventura, en cabeza de Álvaro Rodríguez, a quien el editor de la publicación –el periodista Jorge Lesmes– reconoce como un militante del uribismo.

Precisamente, el comunicador admitió abiertamente hoy que Alternativa tendrá una identidad política de centro-derecha, pero enquistada en el periodismo responsable y alejada de los extremismos. ¿Está en riesgo un legado? Esto contestó a El Espectador Enrique Santos, quien justo acaba de lanzar un libro sobre Alternativa.

¿Qué lectura hace del surgimiento de esta publicación, que no solo retomó el emblemático nombre de Alternativa, sino que se muestra abiertamente de centro-derecha?

Estoy muy sorprendido, como lo está todo el equipo nuestro y la editorial Penguin Random House. No deja ser desconcertante y un poquito provocador que salga una revista con el mismo nombre, pero de derecha. Si algo caracterizó a Alternativa durante sus seis años de existencia fue que era una revista que trabajó por la unidad de la izquierda y que tenía de todo –obviamente buen periodismo–, pero no nada de derechista. No deja de ser un poco desconcertante.

Llama la atención también que detrás hay un poderoso musculo financiero…

He sabido que están detrás grupos empresariales muy poderosos: el señor (Álvaro) Rodríguez que controla los puertos de Buenaventura y me imagino que hay mucha chequera uribista detrás, pero en el fondo estamos en un país con libertad de prensa y expresión. Lo que no le auguro es demasiado futuro, no creo que esa revista dure más de tres o cuatro ejemplares.

¿Hubo alguna disputa o controversia legal por el uso del nombre?

Aparentemente el nombre de Alternativa estaba suelto, porque hace más de 20 años nadie lo utilizaba. Jurídicamente parece que era posible que hicieran lo que hicieron.

El nombre fue de un grupo mío, la Fundación Proartes Gráficas, hasta finales de los años 80. Luego lo entregué a la Fundación La Rosca, del sociólogo Orlando Falls Borda, que intentó sacar una revista Alternativa más o menos inspirada en nuestro modelo y que no prosperó. Duró cuatro o cinco números. De ahí en adelante, la verdad es que el nombre quedó suelto y según entiendo, de acuerdo con las normas legales, cualquiera podía acudir a él y utilizarlo.

Eso sí, lo que nunca imaginamos es que fuera a renacer en manos del uribismo o de la derecha que encarna el señor Jorge Lesmes.

¿Es una coincidencia que la revista se lance justo cuando usted acaba de publicar un libro sobre Alternativa?

Sería una coincidencia muy extraña. No descarto que lo sea, porque este libro sobre Alternativa –que recoge sus mejores textos–, aparece más de 45 años después de su nacimiento. Que eso hubiera confluido puede ser una coincidencia, si no, sería una especie de provocación muy cínica por parte de esta gente.

Pero a mí no me gusta pensar mal y en el fondo vamos a ver cómo les va. Ojalá les vaya bien, a ver si son capaces de hacer un periodismo ligeramente parecido al que hicimos nosotros.

Por su experiencia en medios y especialmente en Alternativa, ¿confía en que esta publicación ofrezca periodismo crítico y veraz?

No creo que vayan a hacer periodismo propiamente dicho. No creo que tengan detrás un equipo de redacción, de edición o de investigación. Entiendo, por lo que han anunciado, que buscará a personalidades para publicar artículos de opinión. El primero es Néstor Humberto Martínez y luego Juan Manuel Galán, es decir, van a coger personajes políticos y los van a poner a escribir artículos.

Eso es una cosa muy distinta a un periodismo integral, que entrega crónicas, reportajes, entrevistas o investigaciones. No creo que vaya a ser de ese corte.

La publicación, que se estrenará con una entrevista al presidente Iván Duque, contará con un tiraje de 10.000 ejemplares. Según su editor, ya está garantizado su primer año de financiación. /Foto: Revista Alternativa

¿Se podría decir que es la revista del uribismo?

No me gusta prejuzgar y no lo voy a hacer antes de ver el contenido de la revista y qué tipo de periodismo hacen, para determinar si es de verdad con reportería e investigación, o si son solamente artículos de opinión de celebridades. Hay que esperar y luego opinamos.

¿Qué esperar de Jorge Lesmes, el editor general, que hará equipo con el jurista Jaime Arrubla?

No sé. Jorge Lesmes fue un redactor de El Tiempo que conocí cuando yo era coordinador de información del periódico. Era un muchacho muy avezado, trabajaba en judiciales y muy amigo de Édgar Téllez. Total, un buen reportero.

Luego le perdí la pista periodísticamente. Sé que pasó por Semana y no había vuelto a oír que lo mencionaran hasta ahora, que sale con este proyecto de una revista de derecha. No sé si seguirá siendo buen periodista, no sé qué tipo de periodismo irá a hacer. Repito toca esperar a que salga la revista, ojearla, leerla y luego vemos.

¿Hay garantía de objetividad con Lesmes en esta nueva Alternativa?

No voy a meter las manos al fuego por Jorge Lesmes, ni mucho menos. Pero tampoco quiero prejuzgar. Quiero ver qué tipo de periodismo ofrecerán. Por lo que anunciaron simplemente van a buscar personalidades en una revista de opinión.

No le veo nada periodístico hasta ahora, pero hay que ver si van a hacer reportería; si van a investigar lo que está pasando en este país; si van a denunciar a la corrupción, y si van a hacer un periodismo parecido en algún sentido a lo que hicimos en Alternativa durante tanto tiempo.

¿Tiene futuro una revista impresa en estos tiempos de crisis y nuevas tecnologías?

No es fácil. Es interesante lo que pretenden hacer, porque sacar un medio impreso hoy en día, con las redes sociales y el internet, no es fácil por los costos de producción y por todo lo que está asociado a la escasa lectura que tienen los medios impresos. Pero si lo logran hacerlo sería muy interesante.

En su caso personal e íntimo, ¿qué significa la expresión Alternativa?

Pensábamos que Alternativa estaba relacionada con las opciones de información que tenía en ese momento (mediados de 1970) la opinión pública colombiana. Era cuando todos los medios impresos y radiales estaban concentrados en muy pocas manos. Pensábamos que se necesitaba una publicación que mostrara al país cómo era y no como decían que era. Era ofrecerle al pueblo otra opción, otra Alternativa informativa, otro tipo de periodismo. Eso fue lo que intentamos nosotros, no sé qué están intentando ellos.

