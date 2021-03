“Ojalá no permitamos semejante esperpento”: Gabriel Vallejo sobre paridad en rama judicial

En el debate sobre la reforma a la administración de la justicia, el representante del Centro Democrático dijo que incluir la paridad como principio de las convocatorias públicas para magistrados llevaría al país a “una destrucción de la unidad nacional”, desconociendo la discriminación histórica que ha impedido más mujeres en cargos de toma de decisión.

En el “Día M” del Congreso -decretado por la Comisión de la Mujer para debatir prioritariamente proyectos relacionados con las mujeres-, el representante Gabriel Jaime Vallejo, del Centro Democrático, se fue en contra de la búsqueda de la paridad en cargos del Estado. “Están llevando a la destrucción de la unidad nacional”, dijo.

Entre las iniciativas a discutir, estaba la reforma a la administración de la justicia. La propuesta legislativa transitaba su primer debate este miércoles en la Cámara de Representantes y sus autores son parlamentarios del Centro Democrático, liberales y conservadores, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, y el Ministerio de Justicia, entre otros.

Entre los cambios que aparecen en la reforma, la Cámara discutió un artículo que hablaba sobre los principios que deberían regir la convocatoria pública para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entre ellos, estaba el punto de equidad de género.

“Los procesos de convocatoria estarán diseñados para asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas y ternas”, dice ese apartado del proyecto, que fue el punto de discordia para el representante Vallejo, congresista que en reiteradas ocasiones ha manifestado su discrepancia frente a las acciones afirmativas que buscan la paridad en estos cargos.

Ante el enunciado del proyecto, Vallejo dejó constancia de su discrepancia con una proposición para eliminar ese apartado. Justificó su posición diciendo que en las convocatorias para magistrados el principio más importante era el del mérito (que también se encontraba incluido en la iniciativa), independientemente si se trataba de una mujer o de un hombre. Además de su argumento, fueron sus intervenciones durante la sesión las que causaron mayor rechazo no solo por parte de algunas congresistas que impulsan la paridad, sino también en colectivos de mujeres que se pronunciaron en redes sociales.

En su declaración, el representante uribista expresó que llegar a que la mitad de magistrados sean mujeres y la otra mitad sean hombres es una imposición que “viola los principios constitucionales”. “Yo sí quiero decirle a los colombianos que esa visión, en mi opinión es absolutamente traída de los cabellos. Nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre hombres y mujeres, nos están llenado a la destrucción de la unidad nacional. Lo que hace esto es retroceder años en las libertades que habíamos ganado como país y que han ganado las mujeres”, afirmó, pidiéndole a la rama judicial que no tome esta decisión “a la ligera”. Así mismo, calificó la búsqueda de la paridad en este poder como “un retroceso absurdo”. “Ojalá no permitamos semejante esperpento en la democracia colombiana”, agregó.

Como lo ha demostrado la historia, las palabras de Vallejo desconocen la discriminación histórica a la que han estado sometidas las mujeres que, en un sistema patriarcal, han tenido obstáculos en razón de su género para aspirar a estos puestos de toma de decisiones, una desventaja palpable en comparación con sus pares hombres. Así lo señaló Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, que trató de explicarle a la plenaria que la paridad no iba en contravía del principio de mérito para este tipo de convocatorias.

“En todos los escenarios va a haber la pregunta de (si los aspirantes) cumplen con el criterio de meritocracia. ¿Estamos escogiendo a las personas mejor preparadas? ¿Por qué no nos quedamos únicamente con los que están mejor preparados porque históricamente han tenido más fácil el camino, mejores condiciones de acceso y que no han tenido que desempeñar roles de cuidado?”, cuestionó la parlamentaria, enfatizando en este último que, como dijo, no ayuda a equilibrar la cancha para las mujeres preparadas para estos cargos pero que no logran llegar a ellos.

Goebertus se refirió a las acciones afirmativas o “discriminación positiva” para alcanzar la paridad. “Una acción afirmativa busca hacer eso: equilibrar la cancha porque solo por vía del mérito y de escalar solita, la cancha está desbalanceada. Me venían contando que a nivel de jueces la cancha se ha venido equilibrando, pero uno va subiendo el escalafón y en tribunales hay 70 % hombres, altas cortes, ni se diga, gran mayoría hombres. Debe haber un criterio de calidad y meritocracia, pero de la mano de un criterio de paridad. Sino, nos vamos a quedar esperando siglos y siglos esperando a que a punta de meritocracia lleguen las mujeres”, resaltó.

En efecto, según instancias como ONU Mujeres y el Foro Económico Mundial, al paso que van las conquistas en términos de llegada de mujeres a altos cargos del Estado, la paridad por si sola podría lograrse en un término de 100 a 200 años. Es, exactamente, lo que cuestiona la representante verde y su respuesta gira en torno a ese sesgo en razón de género que impide acelerar el ritmo para equilibrar la cancha. “Vallejo decía que somos más mujeres colombianas. Perfecto, entonces atémoslo al porcentaje de la población. Pero que no nos diga que solitas, a punta de mérito, cuidando los niños, cocinando en el hogar, podemos llegar (a estos cargos). Estamos muy lejos, estamos en el siglo XXI, como para estar dando este debate sin entender que siempre las acciones afirmativas implican rebarajar criterios netamente meritocráticos”. asintió.

A esto, Vallejo se sostuvo en su punto y le respondió vía Twitter: “El feminismo victimista que usted promueve, quiere erráticamente mostrar que los hombres y las mujeres somos enemigos. Su feminismo victimista, propio de la ideología marxista, pretende imponer una paridad que atenta contra la libertad y la igualdad ante la ley”, le sostuvo a Goebertus e, insistió, que la intención de unos tribunales integrados un 50 % por mujeres es una mirada “miope” y “absurda” de “feministas victimistas”.