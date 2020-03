OMS y OPS mediarán en comunicación entre Colombia y Venezuela por coronavirus

El presidente Duque manifestó que no habrá un diálogo político y señaló que el Ministerio de Salud compartirá información con autoridades médicas del vecino país.

Insistiendo en que su Gobierno no reconoce lo que denominó la dictadura de Venezuela, este lunes el presidente Iván Duque dijo desde la Casa de Nariño que autorizó a un equipo del Ministerio de Salud para compartir información relacionada con el coronavirus con autoridades médicas del vecino país. Eso sí, precisó que dicha interlocución se hace a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según el mandatario, se trata de un trabajo que se ha adelantado desde hace varias semanas, haciendo énfasis en los riesgos tanto de la población migrante como en zona de frontera por cuenta del coronavirus, que deja hasta ahora 54 casos confirmados en el país.

“Contribuimos con información epidemiológica que nos permita atender vectores de contagio en las zonas de frontera. En aras de esa colaboración con la OMS, he autorizado a que el equipo del Ministerio de Salud pueda compartir también información con las personas que deben atender la situación médica en Venezuela”, declaró Duque, quien dijo que fruto de esa labor se ha tenido comunicación con el gobierno del estado fronterizo de Táchira, así como con miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El primer mandatario aseguró que, aunque no reconoce el “régimen dictatorial en Venezuela”, es consciente que hay que buscar “cómo compartir información para proteger a los hermanos venezolanos que no tienen un servicio de salud claro y necesitan lectura de los efectos de la pandemia (…) este no es un ejercicio de diálogo político”.

Previamente, Duque declaró que el cierre de frontera con Venezuela era necesario frente “a la capacidad mínima de detección” que tienen allí y que de ninguna manera implica un gesto de mezquindad por parte del gobierno colombiano.

El mandatario aseguró que entre las razones para rechazar un canal directo con Venezuela está que no sería confiable debido a la situación de salud que se vive en el vecino país, destacando los casos de contagio que hay en la frontera por sarampión. “Ese canal directo no es confiable, lo importante es que todo sea a través de la OPS, canal confiable”, concluyó Iván Duque.