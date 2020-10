Un grupo de 18 parlamentarios pretende que un juez le ordene al presidente del Senado, Arturo Char, que cite al debate, cancelado por una proposición del uribismo el pasado jueves.

Pasada menos de una semana desde que el uribismo logró tumbar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo –tras someter a votación una proposición del Centro Democrático–, este martes un bloque parlamentario de oposición radicó una acción de tutela para revivir el debate.

El recurso judicial, promovido por 18 senadores, entre ellos Jorge Robledo (Polo Democrático), pretende que se le ordene al presidente del Senado, Arturo Char, que cite al debate, relacionado con la autorización para que hagan presencia en Colombia tropas estadounidenses.

“Es un debate en el que vamos a demostrar que el ministro es indigno para ese cargo porque ha mentido, engañado y violado la ley, irrespetando a la Fuerza Pública y desacreditando a las instituciones del Estado”, argumentó Robledo.

Vale la pena recordar que la semana pasada, durante la discusión, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, presentó una proposición para que la plenaria votara la no realización del debate, pues consideraba que este mecanismo ya no tenía efecto. Según Macías, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, sobre la presencia de una brigada norteamericana en el país, demostraban que en términos legales no había cabida para poner contra las cuerdas a Trujillo.

“En esta jugarreta, el presidente Char, en asocio con el duquismo y con la Casa de Nariño (estoy convencido), se inventaron un pretexto violando la ley para que el debate de moción de censura no se hiciera. Les dio miedo que nuestras verdades se conocieran”, alegó Robledo, quien dijo que los congresistas no solo incurrieron en el delito de prevaricato, sino que violaron la ley “cuando se inventaron un subterfugio mediante una proposición ilegal para votarla y quitarnos ese derecho”.

Al margen del escenario jurídico, el senador de oposición manifestó que la “jugarreta” del oficialismo es de una gravedad absoluta, en tanto es “el garrote del duquismo y de las mayorías en el Senado contra quienes pensamos diferente. Nos quitan nuestros derechos constitucionales y legales”.

Robledo insistió en que no hay ningún mecanismo legal que impida una moción de censura –"y lo hicieron, no son demócratas"– y defendió que se haya acudido a un mecanismo expedito como la tutela, pues una denuncia formal implicaría “que pasen meses y meses, y estos (bancada de gobierno) se salgan con la suya”.