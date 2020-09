La senadora de la Alianza Verde, otros congresistas de la oposición y organizaciones sociales reaccionaron al fallo de la Corte Suprema de Justicia con el que le ordenó al Gobierno “reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza” de la Policía y el Esmad.

El fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia con relación al uso de la fuerza de la Policía y el Esmad, y que se hizo pública en medio de manifestaciones en las que se ha registrado la muerte de por lo menos 13 personas, ventila aún más la propuesta de la oposición de reformar a la institución.

Esto le ordenó la Corte al Gobierno con relación al uso de la fuerza por parte del Esmad.

En ese sentido, los parlamentarios alternativos aplaudieron el fallo y las exigencias que le hace el alto tribunal al Gobierno a través de este. Pero en el fondo, también aceptan que tienen que asumir un papel activo conforme a esas demandas, específicamente sobre la ley estatutaria a la que se refiere la Corte que desarrolle alcances y limitaciones de la Fuerza Pública.

“Celebro el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es histórico no solo porque obliga al ministro de Defensa a pedirle perdón a los colombianos por el uso desproporcionado de la fuerza (de las manifestaciones) del año pasado, sino que es una oportunidad para que emprendamos la reforma a la Policía. Una reforma que garantice y mejore la seguridad de los colombianos y acerque a una institucion tan importante a la sociedad en cada municipio del paí”, manifestó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

Por su parte, su colega Antonio Sanguino también reconoció la determinación de la Corte: “Importante decisión (que va) en el mismo sentido de nuestro proyecto de ley por el cual se regular el uso de la fuerza y actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas”, escribió. Hasta ahora, la iniciativa no ha tenido discusión en primer debate.

También desde la FARC reconocieron el fallo y reiteraron la esencia del mismo: “Presidente debe respetar la protesta como un derecho y no estigmatizar más”, sentenció la senadora Sandra Ramírez en un trino. Igualmente, la alcaldesa de Bogotá se refirió al tema: “Increíble que el Gobierno no lo haya hecho por voluntad sino que tenga que obligarlo la Corte (pedir perdón por los hechos ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2019 y no estigmatizar la protesta). Los excesos no tienen excusa, debe pedirse perdón y hacer la reforma. Por no haber hecho eso, del año pasado a este empeoró el abuso policial”, comentó refiriéndose a lo ocurrido el 9, 10, 11 y 21 de septiembre.

Qué importante esta decisión de la Corte.

Increíble que el gobierno no lo haya hecho por voluntad sino que tenga que obligarlo la Corte. Los excesos no tienen excusa, debe pedirse perdón y hacer la reforma. Por no haber hecho eso, del año pasado a este empeoró el abuso policial. https://t.co/oXj8Tla9zl — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 22, 2020

No solo hubo aplausos desde el Congreso. Organizaciones sociales se sumaron en sintonía con el fallo. “Celebramos que la Corte Suprema haya acogido nuestra solicitud en la que exigimos la suspensión de la escopeta calibre 12, por atentar directamente contra la vida e integridad de las personas manifestantes. Desde Temblores ONG seguiremos trabajando hasta lograr una reforma estructural de los cuerpos de la Policía, de los armamentos utilizados por los agentes de la Fuerza Pública y del uso de la fuerza que emplean los agentes en procedimientos policiales”, escribió en un comunicado la organización Temblores, que trabaja por los derechos de las víctimas de la violencia policial.

#ComunicadoDePrensa sobre la decisión de la @CorteSupremaJ. Hoy el sistema de administración de justicia también dijo #NoMasViolenciaPolicial pic.twitter.com/NSz0Fas626 — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) September 22, 2020

Y en ese mismo sentido, aunque fue aludida en la tutela y el fallo, la Procuraduría se manifestó: “Fallo de la Corte, que ordenó al Esmad suspender el uso de la escopeta calibre 12, respalda la petición que hizo en enero la Procuraduría al director de la Policía por falta de capacitación de los uniformados para usar estos elementos durante las jornadas de protesta”.

⚠️Fallo de @CorteSupremaJ que ordenó al ESMAD suspender el uso de la escopeta calibre 12, respalda la petición que hizo en enero la @PGN_COL al director de @PoliciaColombia, por falta de capacitación de los uniformados para usar estos elementos durante jornadas de protesta. pic.twitter.com/eHrKn5vqhP — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) September 22, 2020

El fallo ordena, entre otras acciones, que el ministro pida excusas por los excesos de la fuerza en el marco de las movilizaciones del paro nacional en 2019, cuando murió el joven Dilan Cruz tras ser impactado por una munición “beang bag”. También el Gobierno debe de expedir un acto administrativo que orden a todos los entes de nivel ejecutivo a no estigmatizar o tomar parte cuando haya lugar a manifestaciones.